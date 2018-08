Arthur Neto e ministro discutem onda de violência em Manaus

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungman, recebeu na tarde desta sexta-feira (24), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. O prefeito levou ao ministro a preocupação com os números da violência em Manaus e, principalmente, dos crimes contra o serviço público municipal, que já somam 1.826 roubos e furtos a unidades de saúde, escolas, ônibus e outras repartições públicas municipais.

A reunião aconteceu na sede do Ministério da Segurança Pública e teve a participação dos secretários de Inteligência e de Segurança Pública. O ministro Raul Jungman se comprometeu em enviar uma equipe para avaliar a situação em Manaus e no Estado do Amazonas.

“A reunião e o encontro com o ministro Raul Jungmann foram fraternos e expus o estado do meu Estado, que não tem governador que seja capaz de enfrentar esse drama da insegurança pública. Alguém tem que fazer e eu não vou ficar quieto. Tem gente que até se cumplicia com isso, por causa de eleições e tudo, mas eu não aceito essa situação e minha posição é clara há muito tempo. Sou muito afirmativo em relação a algo que tem a ver com o futuro dos nossos netos e com o futuro da nossa nacionalidade, da nossa cidadania”, afirmou o prefeito.

O ministro ouviu o prefeito e a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro sobre os problemas enfrentados em Manaus. Ele sugeriu algumas providências e colocou-se à disposição para colaborar.

A reunião aconteceu na sede do Ministério da Segurança Pública | Foto: Mário Oliveira / Semcom

“O prefeito expôs os problemas que ele tem em Manaus com a segurança, sobretudo os assaltos que estão sendo feitos a próprios municipais. Esse é um quadro que preocupa e que tem preocupado o prefeito. Nós nos colocamos à disposição dele, inclusive, colocando uma equipe da Secretaria Nacional de Segurança para fazer um reconhecimento, fazer uma análise de risco e ver possibilidades para que nós possamos cooperar”, destacou Raul Jungman.

Entre as alternativas para combater o crime em Manaus, o ministro sugeriu a parceria para melhoramento do sistema de vigilância por câmeras, a integração das câmeras com o sistema desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria com uma universidade, e que permite o reconhecimento de pessoas e veículos que cometeram crimes. O treinamento e provimento de equipamentos para a Guarda Civil Metropolitana também foram soluções apresentadas pelo ministro. “Nos colocamos inteiramente à disposição do prefeito Arthur, que é uma figura reconhecidamente preocupada com a segurança e a cidadania”, disse Jungman.

O prefeito Arthur Virgílio também acatou a sugestão do ministro em promover a união dos governantes do Norte do País em torno da busca por soluções que minimizem a atuação das organizações criminosas.

O prefeito Arthur Virgílio também acatou a sugestão do ministro em promover a união dos governantes do Norte do País em torno da busca por soluções | Foto: Mário Oliveira / Semcom





“Irei reunir todos os governadores e prefeitos, sobretudo das capitais, da Região Norte para se juntarem num esforço de denúncia, um esforço de enfrentamento, um esforço de não aceitação desse quadro de humilhação e de servidão a que querem submeter os brasileiros esses que são os barões do narcotráfico”, garantiu Arthur.

O prefeito de Manaus também lamentou o fato de não ter encontrado nenhum projeto do Governo do Amazonas no Ministério da Segurança. “Há uma requisição de munição e nada mais. Nada de preocupação efetiva com o narcotráfico que está tomando conta do meu Estado e que tomar conta do meu País”, finalizou.

