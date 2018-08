Homem com deficiência intelectual desaparece em Manaus

Suzano Nascimento Alencar saiu por volta das 14h de casa no dia 22 de agosto | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem de 40 anos está desaparecido desde o dia 22 de agosto. Suzano Nascimento Alencar saiu por volta das 14h da casa onde mora, situada na rua Juvenal Tavares, Conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, e não retornou mais.

Na ocasião, ele informou que iria a um mercado perto da casa dele. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele. Segundo a mãe de Suzano, Lena Nascimento, ele é uma pessoa com deficiência intelectual e esta não é a primeira vez que Suzano sai de casa e desaparece.

No momento em que saiu de casa ele estava usando uma camisa azul, bermuda e estava com os pés descalços. O desaparecimento foi registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops).

Leia também: Canoeiro some após levar trio da Manaus Moderna para Careiro Castanho

A Polícia Civil do Amazonas pede colaboração na divulgação da imagem de Suzano Nascimento Alencar. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Suzano, ligar para o número (92) 99344 9842.

Deops

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Famílias procuram por três homens desaparecidos em Manaus

Rapaz de 18 anos sai para cursinho e desaparece em Manaus