Motorista foge após colidir carro com ônibus na Cidade Nova

O acidente ocorreu por volta das 6h30 deste sábado | Foto: Divulgação

Manaus - O acidente envolvendo um carro modelo Siena de cor preta e um ônibus da linha 304, no cruzamento da avenida Timbiras com a Barão do Rio Branco, em frente a um posto de gasolina, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, por volta de 6h30 da manhã, causou pânico entre os passageiros e deixou pessoas feridas no local.



O motorista do ônibus Elton Vieira, de 33 anos, informou que não foi possível evitar a colisão. "Eles bateram em blocos de contenção e não controlaram o carro. O veículo veio em alta velocidade em direção ao ônibus", informou.

A cobradora do ônibus e uma passageira tiveram ferimentos leves e não correm riscos. O motorista do carro e um passageiro, que fugiram do local, também saíram feridos, de acordo com testemunhas.

De acordo com a assessoria do do Instituto Municipal de Fiscalização e Engenharia de Trânsito (Manaustrans), uma moto também estaria envolvida no acidente. O condutor teria caído da motocicleta no momento do acidente e ficado lesionado.

Equipes estiveram no local para organizar o tráfego. Policiais militares também prestaram socorro, auxiliando os usuários do ônibus e da motocicleta.

Outro acidente

Colisão entre micro-ônibus e carro no bairro Compensa | Foto: Divulgação

Outro acidente de trânsito envolvendo um micro-ônibus e um carro, ocorreu no cruzamento da Avenida Brasil com a avenida Agostinho Caballero Martin, Zona de Manaus.



Duas vítimas ficaram lesionadas. Os dois veículos colidiram nas proximidades de um supermercado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado. Os feridos, não identificados, foram levados ao HPS Platão Araújo.

Duas pessoas foram levadas a uma unidade hospitalar | Foto: Divulgação

