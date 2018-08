Prefeitura treina equipe comunitária para situações de risco

Manaus - A Prefeitura de Manaus levou a primeira turma de capacitação do Núcleo de Proteção e Defesa Civil Comunitário (Nupdec"s) para participar de uma atividade prática em uma área de risco, localizada no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, na manhã deste sábado (25).

Durante a atividade, além do constante monitoramento às áreas de risco, os voluntários, acompanhados do secretário e de técnicos do órgão, visitaram áreas vulneráveis a risco de deslizamentos para o conhecimento e orientação de percepção e atitudes em situações de risco.

O programa será realizado até novembro | Foto: Divulgação/Assessoria

"Trabalhamos em parceria com os voluntários do Nupdec, que são importantes aliados no monitoramento em áreas de risco para juntos intensificar a prevenção e a proteção nessas localidades", explicou o titular da pasta, Cláudio Belém.

O programa será realizado até o mês de novembro com o objetivo de levar às comunidades situadas em áreas de risco, orientações e noções de prevenção e proteção junto aos líderes comunitários e moradores de áreas de risco.

*Com informações da assessoria

