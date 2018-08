Dia do Soldado: militares se dedicam a servir e proteger o país

Manaus – Honra, obediência e respeito são apenas alguns dos valores aprendidos dentro do serviço militar. Neste 25 de agosto, data em que se comemora o Dia do Soldado, conheça histórias de homens e mulheres que tiveram as vidas marcadas pela missão de fazer parte do Exército Brasileiro.

Boina militar usada no fardamento obrigatório das forças armadas | Foto: Ione Moreno

Após 36 anos de farda, o capitão reformado Rubens José Teixeira Filho, de 54 anos, afirma que o exército mudou a vida que tinha. Vindo de família humilde de agricultores na região rural de Minas Gerais, o serviço militar foi a alternativa encontrada por ele para buscar melhores condições de vida.

“Minha situação era muito humilde, perdi os pais ainda cedo e acabei entrando no exército. Foi graças ao serviço militar que eu consegui oferecer uma boa educação para meus filhos”, revela.

No exército, Rubens chegou a participar da força de paz da Organização das Ações Unidas (ONU) na Angola. O brasileiro convivia com pessoas de outros 36 países, além de moradores da comunidade angolana.

“No início houve um choque cultural muito grande, mas a experiência foi engrandecedora”. Também pelo exército, ele participou da construção de trechos da BR-364, que liga os estados de Rondônia e Acre.

Capitão reformado Rubens Teixeira, no meio o filho Gustavo e na ponta direita o outro filho, Guilherme | Foto: Arquivo Pessoal

Apesar das muitas viagens e do tempo longe da família, Teixeira fala com orgulho que mudou de vida com o serviço militar.

“Em 1987, eu passei em um concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) e pude mudar de vida e oferecer educação de qualidade aos meus filhos”, conta orgulhoso.

Seguindo os passos do pai, Guilherme e Gustavo formaram-se em academias militares e são, atualmente, oficiais do Exército. A formação é motivo de orgulho para o capitão.

“Como vim de uma situação carente, ver meus dois filhos como oficiais do exército me enche de orgulho. O exército me ajudou a proporcionar um futuro melhor para minha família”, afirma.

Orgulho em ser militar

O amor e dedicação pelo serviço militar são alguns dos pontos ressaltados pelo 2° Sargento Mario Lopes, de 45 anos. Após mais de duas décadas no serviço militar, Lopes – nome de guerra – brinca que a farda se tornou uma segunda pele.

“Só tiro quando chego em casa e no dia seguinte já visto de novo”, comenta.

No Amazonas, militares falam sobre importância do serviço militar e | Foto: Ione Moreno

Atraído pelos valores repassados na corporação, Lopes seguiu uma trajetória de batalhas até crescer na carreira militar. “Percebo que os valores repassados são espetaculares e, sinceramente, diante de tudo isso, digo que amo o Exército Brasileiro”, garante, com paixão.

Com orgulho o sargento conta sobre o filho, atualmente, oficial formado pela Academia Militar dos Agulhas Negras (Aman), lotado em Manaus.

“Sempre incentivei meus filhos a enveredar pelo serviço militar. Ver meu mais velho hoje, como um oficial, é motivo de muita alegria”.

Para a tenente Ingryd, servir ao exército é um propósito de | Foto: Ione Moreno

O amor de Lopes também bate forte no coração da Tenente Ingryd Silva, de 35 anos. Ingryd serve como militar temporária no Exército Brasileiro. Na corporação, a militar viu seu amor pelo serviço à pátria despertar.

“Estar aqui me fez perceber que o serviço militar é algo que eu quero para toda a minha vida”, revela.

Assim como muitos, a maior dificuldade enfrentada na carreira foi a experiência de sobrevivência na selva. “Para todo mundo essa é parte mais difícil e para mim não foi diferente”.

Exército na Amazônia

O Exército, tem um papel essencial para a região Amazônica. Devido à grande fronteira e aos interesses internacionais na biodiversidade da floresta, cabe ao Exército garantir proteção ao patrimônio nacional. Porém, não é apenas na proteção que as forças atuam, os militares também atuam em projetos humanitários, ajudando comunidades ribeirinhas e isoladas.

Para o Sargento Lopes, o amor e a dedicação fazem parte da vida militar | Foto: Ione Moreno

Vivendo muitas vezes em condições difíceis e lugares inóspitos no meio da selva amazônica, os militares dão "o sangue" para proteger o país. O Exército está presente na Amazônia desde o início do século XVII e tem ampliado sua ação na instalação de diversas unidades na fronteira. Com um território tão vasto, a Amazônia é tanto um desafio quanto um patrimônio que deve ser protegido.

História

No Brasil, a comemoração pelo Dia do Soldado faz referência à data de nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nascido em 1803. O renomado oficial foi considerado o patrono do Exército Brasileiro e, pela honra desse título, recebeu como homenagem uma data ao seu nascimento.

