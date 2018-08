Criança morre afogada em piscina de clube dos policiais e bombeiros

A associação realizou todos os procedimentos de socorro à criança, com reanimação no local, mas a menina acabou morrendo | Foto: Divulgação





Manaus – Uma menina de 6 anos morreu afogada na tarde deste sábado (25). O caso aconteceu por volta das 15h30, nas dependências do clube da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (ACS), situado na Avenida Torquato Tapajós, na zona Norte de Manaus.



A criança Lohana Hadassa dos Santos era visitante e estava com um dos associados. Ela se afogou na piscina do clube enquanto brincava na água. No momento, o clube estava realizando um evento para comemorar o Dia do Soldado e era grande a presença de bombeiros no local.

Segundo o pai da criança, sargento Truvides, a menina teria saído da piscina infantil e ido até a piscina grande sem ninguém perceber. "Ela saiu da piscina pequena e foi para a piscina grande e ninguém viu ela cair”, disse o pai da menina.

A associação realizou todos os procedimentos de socorro à criança, com reanimação no local. Os próprios bombeiros que estavam presentes no evento, realizaram os primeiros socorros, deste modo, não foi necessário acionar a corporação pelo 193.

A menina ainda chegou a ser levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, na Cidade Nova, onde a equipe médica tentou, por quase uma hora, reanimá-la, mas o óbito foi confirmado. O Corpo de Bombeiros do Amazonas divulgou nota de pesar lamentando a morte da criança.

