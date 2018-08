Criança pega arma de pai PM e atira acidentalmente na própria mão

Manaus - Um disparo acidental de arma de fogo acabou atingindo um menino de 10 anos de idade, no final da manhã deste domingo (26). A criança, filho de um policial militar, foi atendida no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, apresentando o ferimento nas mãos.

Conforme relatório apresentado pelo hospital, o caso ocorreu na Avenida Beira Rio, bairro Coroado, ainda na Zona Leste da capital do Amazonas. O menino foi vítima de um tiro disparado acidentalmente por ele próprio, após ter contato com uma arma de fogo. O tiro atingiu os dedos da criança.

As circunstâncias do episódio não foram informadas pelo centro médico. De acordo com o relatório do hospital, o pai do menor é o policial militar Ivonildo Martins Carvalho. Ele socorreu o filho até a unidade de saúde, em posse de uma viatura da corporação de polícia.

A criança passa por procedimentos cirúrgicos no setor de politrauma do hospital e não corre risco de morte.

