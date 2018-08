Princípio de incêndio atinge vegetação ao lado de shopping em Manaus

Foco de incêndio se alastrou rapidamente pela vegetação seca | Foto: Divulgação

Manaus – Um princípio de incêndio atingiu uma área de mata neste domingo (26). As chamas iniciaram ao lado de um shopping localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus. O foco de incêndio iniciou por volta das 14h e as chamas começaram a se alastrar rapidamente pela vegetação seca.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas foi acionada. Aproximadamente mil litros de água foram utilizados para controlar as chamas. Conforme informações dos bombeiros, o incêndio pode ter começado por causa de um cigarro jogado no local.

Prevenção de incêndios florestais

As altas temperaturas da região amazônica podem favorecer os incêndios florestais nas vegetações. O Corpo de Bombeiros repassa algumas dicas para prevenir incêndios em área de vegetação.

1 - Ao trafegar pelas estradas e rodovias, não lance pontas de cigarro pela janela do veículo, pois com a baixa umidade desse período, a vegetação seca se incendeia com muita facilidade.

Leia também: Colisão em Manaus deixa caminhão e moto em chamas; veja vídeo

2 - Ao realizar acampamentos, seja bastante cuidadoso na hora de acender fogueiras, velas e lampiões. Só acenda as fogueiras após limpar bem o local, retirando completamente a vegetação em volta.

Procure fazer sua fogueira em local aberto, como por exemplo, numa clareira ou à beira do rio, para que o fogo não prejudique os galhos e folhas das árvores que estejam em volta ou acima dela. Quando não for mais utilizar a fogueira, certifique-se que as brasas estão apagadas e resfriadas.

Se possível, enterre as sobras de material (carvão, brasas e cinza). Não jogue os restos da fogueira no rio. Nunca se ausente do acampamento, deixando para trás a fogueira acessa ou com torrões em brasa.

3- Não jogue lixo por aí. As latas de metal, os cacos e garrafas de vidro podem se aquecer ao sol e acabar dando origem às queimadas.

4- Não solte balões, além de perigoso é crime conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9605/98). O balão pode cair aceso em florestas, residências e indústrias, produzindo grandes prejuízos patrimoniais, ameaça ao nosso meio ambiente e até mesmo colocando a integridade física e a vida das pessoas em risco.

5 - Quando for realizar alguma queima controlada para renovo de pastagem ou para limpeza de alguma área, procure antecipadamente o órgão ambiental fiscalizador de seu município.

Leia mais:

Criança pega arma de pai PM e atira acidentalmente na própria mão

Criança morre afogada em piscina de clube dos policiais e bombeiros