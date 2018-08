Dia do psicólogo: Histórias de pessoas que foram 'salvas' pela terapia

Manaus – O paciente deita em um divã e começa a falar sobre seus problemas, enquanto o terapeuta, atento a cada palavra, faz anotações em uma caderneta. Essa é a imagem clássica do psicólogo, romantizada pela ficção ao longo dos anos. Porém, engana-se quem pensa que esta profissão se resume em ouvir e “aconselhar” os pacientes.

O psicólogo estuda o comportamento do ser humano, os processos da mente e aprende a analisar o perfil do paciente, traçar diagnósticos e prevenir doenças mentais. A psicologia auxilia os indivíduos a promover novas formas de enfrentar os conflitos internos, como explica a psicóloga Magaly de Oliveira.

“O papel do psicólogo na sociedade é fundamental para que as pessoas possam entender e administrar seus conflitos, angústias e medos”, afirmou.

Dia do psicólogo

O dia 27 de agosto foi escolhido para homenagear o psicólogo. Após a luta de psicólogos pelo reconhecimento da categoria, no ano de 1962, o então presidente João Gourlat sancionou a Lei 4.119 que tornava a psicologia uma profissão. A Lei foi regulamentada em janeiro de 1964 e em 1971 foi criado o Conselho Federal de Psicologia.

Somente no estado do Amazonas existem 4.043 psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região (CRP20). Além do Amazonas, o conselho Regional também abrange os estados do Acre, Roraima e Rondônia, que, ao todo, somam 7.234 profissionais registrados.

Psicóloga Alessandria Gomes fala sobre lado gratificante da profissão | Foto: Marcely Gomes

Expansão profissional



Atualmente, há uma crescente demanda pelo profissional na psicologia que está inserido em diversos segmentos, como hospitais, escolas, polícia, justiça, Organizações Não Governamentais, presídios, clínicas de diversas especialidades, cirurgia bariátrica, trânsito, entre outras áreas.

“Somos uma categoria em crescimento. Aqui em Manaus temos várias instituições que são formadoras de psicólogos. Estamos crescendo em número de profissionais e em reconhecimento do trabalho, que muitas vezes era desconhecido por parte da sociedade”, afirmou a Magaly de Oliveira, tesoureira e presidente da comissão de Orientação e fiscalização do CRP20.

Apesar da categoria ter conquistado reconhecimento, ainda há preconceito e ideias distorcidas sobre a profissão de psicólogo. O Em Tempo reuniu alguns relatos de pessoas que dizem ter suas vidas transformadas após o acompanhamento de profissionais da psicologia.

A terapia mudou minha vida

" Fazer terapia é um ato de coragem. Coragem para pedir ajuda, coragem para mudar, coragem para expressar as emoções, coragem para se conhecer " Alessandria Gomes, psicóloga

Há quem pense que o trabalho do psicólogo se resume a apenas ouvir o paciente, ou que só deve procurar o profissional quando não houver outra alternativa. Entretanto, o trabalho do psicólogo torna-se determinante em diversas situações.

Adrienny Menandes pensava em tirar a própria vida quando procurou ajuda de um psicólogo | Foto: Marcely Gomes

O acúmulo de problemas emocionais causados por uma profunda insatisfação com o trabalho, desencadeou uma série de emoções negativas, que levaram a funcionária pública Adrieny Menandes, de 31 anos, a considerar o suicídio como a única saída. Grávida da filha caçula, ela estava decidida a se jogar de um prédio quando foi procurar ajuda.



Entretanto, reconhecer que precisava de ajuda profissional não foi uma tarefa fácil. “Eu era uma pessoa preconceituosa com relação aos psicólogos. Eu achava que era ‘balela’, ou que eles só queriam ouvir e falar coisas aleatórias. No fim das contas, a terapia me ajudou muito a reorganizar as ideias”, afirmou.

Após procurar a ajuda de um psicólogo, Adrieny afirma ter voltado a se sentir humana. “Meu marido encontrou uma psicóloga e, na primeira consulta, eu desmoronei. Eu sei que é a profissão dela, mas me senti bem melhor só em ter meus problemas ouvidos. Com o tempo, eu voltei a me sentir humana, não me sentia mais como uma máquina que servia somente para o trabalho”.

Após cinco meses de terapia, Adrieny Menandes começou a enxergar a vida de outra forma. Hoje, ela é mãe orgulhosa de três crianças e não deixa mais as emoções negativas dominarem os pensamentos. “Eu comecei a pensar melhor, tomar iniciativas e aprendi a me defender”, disse.

Adrienny estava grávida da filha caçula quando só pensava em cometer suicídio. A terapia ajudou a funcionária pública a voltar a se sentir humana | Foto: Marcely Gomes

Adolescentes também precisam de ajuda

Alguns pensam que os problemas preocupam apenas os adultos, que muitas vezes não sabem lidar com eles e cometem "loucuras". Porém, a fase da adolescência costuma ser um turbilhão de emoções e nem sempre os jovens possuem ajuda e orientação para saber como compreender o que sentem. Um estudante de 16 anos, que terá a identidade preservada, passou por momentos muito conturbados. Ele sofreu abuso sexual na infância e tentou, por diversas vezes, acabar com a própria vida.

“Tenho depressão há anos e procurei várias formas de acabar com a minha vida porque a dor que eu sentia era surreal. Eu não sabia lidar com o meu passado. Tentei lidar com isso em silêncio, mas chegou uma hora em que pensei que só restavam duas alternativas: ou eu cometia suicídio ou procurava ajuda”, disse o estudante.

O adolescente encontrou o contato de uma psicóloga na internet e imediatamente entrou em contato. Atualmente, o jovem faz terapia semanalmente e percebe uma grande melhora com relação às crises da depressão.

“A terapia me ajudou a ver que eu posso sair dessa, por mais que esses pensamentos negativos me rodeiem. Em casa sessão, procuramos trabalhar os pontos que andam me atrapalhando. A paciência é muito importante nesse tipo de tratamento, para que haja resultado”, finalizou o adolescente.

Fim de relacionamento

O término abrupto do noivado após uma descoberta decepcionante, impactou negativamente a vida da analista de planejamento comercial, Cláudia Oliveira, de 32 anos. Após quase cinco anos de relacionamento, Cláudia descobriu que o noivo mantinha um namoro paralelo com outra pessoa há um ano. Após o rompimento, ela passou a ter crises de choro e ansiedade.

“Tinha crises, passava longos períodos sem dormir e isso começou a me prejudicar no trabalho. Eu procurei um psiquiatra, ele prescreveu medicamentos, mas me advertiu que eu deveria tratar a causa do problema e isso eu resolveria apenas com terapia”, afirmou Oliveira.

Cláudia Menezes decidiu fazer terapia após o término de um longo relacionamento | Foto: Arquivo Pessoal

A analista começou um tratamento que durou pouco mais de um ano. Ao longo da terapia, Cláudia começou a entender os sentimentos que a estavam incapacitando. Ela descobriu que estava vivendo um processo de luto pelo relacionamento.

“Eu estava tendo um luto de pessoa viva, além de luto pelo futuro que eu havia projetado. Através da terapia, eu consegui dar um novo significado à essa perda e passei a ter uma nova visão e postura com relação a mim mesma. A terapia produziu efeitos em todas as áreas da minha vida, não apenas a afetiva”.

" Eu recomendo terapia a vários amigos porque eu sou prova dos efeitos positivos. Existe muito preconceito com o tratamento porque as pessoas ainda acreditam que é fraqueza, loucura, falta de fé... Mas ao contrário, é preciso ser muito forte pra procurar ajuda e passar por cima do preconceito das pessoas " Cláudia Oliveira, Analista de planejamento comercial

Profissional certo faz a diferença

Em meio a muitas boas experiências com a terapia, nem todos têm a sorte de encontrar um bom profissional. O auxiliar administrativo Rômulo Carneiro, de 23 anos, teve o primeiro contato com a terapia aos 10 anos de idade, porém, não teve uma boa experiência.

"Eu tinha 10 anos e estava com problemas na escola e tinha dificuldade de socializar. Depois de uma sessão com uma psicóloga, ela disse à minha mãe, na minha frente, que não poderia me ajudar e que eu ia me tornar um marginal. Isso me abalou muito”, conta o auxiliar administrativo.

Após a primeira experiência ruim com a psicologia, Rômulo só voltou a procurar ajuda da terapia novamente nos anos de 2012 e depois em 2015. Novamente, ele não obteve um resultado satisfatório. Somente em 2016 foi que o auxiliar administrativo conseguiu encontrar uma psicóloga que conseguiu ajuda-lo.

“A experiência foi incrível em todos os aspectos. Toda vez que eu saía de um consultório, era como se eu tivesse tirado mais um peso das minhas costas. Parece mágica, o psicólogo tem sempre o gatilho certo, te faz pensar e refletir que o erro está com você mesmo, na sua cabeça”.

A experiência do Rômulo ensina que as pessoas não podem desistir nunca. Buscar um outro profissional, que entenda suas necessidades, vai ser importante para o resultado final da terapia.

Érika Lins exibe a frase "Eu posso, eu consigo, eu venço". A assistente social procurou ajuda de um psicólogo em um momento muito conturbado | Foto: Marcely Gomes

Relacionamentos abusivos

Anos de sofrimento pareciam não ter fim para a assistente social Érika Lins, de 41 anos. Durante muito tempo, ela esteve em um relacionamento abusivo, no qual sofreu violência verbal, psicológica e física. Durante o estágio do curso de Serviço Social, Érika conheceu um psicólogo com quem começou a terapia.

Inicialmente, a assistente social procurou a terapia com o objetivo de emagrecer, porém percebeu que a obesidade não era o principal problema que precisava ser resolvido.



“Procurei o psicólogo em um dos piores momentos da minha vida. Ele começou a trabalhar o meu lado emocional e foi aí que comecei a obter resultados fisicamente. Mas durante a terapia tive muitos desgostos, tive depressão a nível de desejar morrer. Desejava dormir e não acordar mais”, afirmou.

A assistente social começou a lutar contra a compulsão alimentar e a dependência emocional do relacionamento. Com muita insistência e tratamento contínuo, a terapia ajudou Érika a encontrar o amor próprio. Ela conta que a autoconscientização não foi fácil de alcançar.

Após um tratamento contínuo, Érika Lins alcançou o amor próprio e está mais próxima à filha | Foto: Marcely Gomes

“Durante a terapia eu pude observar o quanto eu estava completamente focada em coisas que não estavam fazendo bem a mim. O resultado disso era a compulsão alimentar e, por isso, eu ia engordando e sofria violências”, finalizou Érika. A assistente social emagreceu 34kg e hoje vive feliz ao lado da filha.



A psicologia me escolheu

"Eu não escolhi ser psicólogo, a psicologia me escolheu'' Hudson Rockefeller

Ter empatia pelo ser humano e saber ouvir sem julgamentos, dessa forma Alessandria Gomes define o perfil do profissional de psicologia. A especialista tem 17 anos de profissão e considera que o psicólogo tem um papel fundamental para auxiliar as pessoas a lidarem com os conflitos internos.



“Temos visto mais pessoas em um ritmo acelerado de trabalho. Estresse, ansiedade, depressão, pânico. Isso tudo gera um caos na vida do ser humano, que acaba não sabendo como lidar consigo e nem com que ocorre no seu meio. O psicólogo é fundamental nesse processo de autoconhecimento e direcionamento”.

Alessandria Gomes é psicóloga há 17 anos e explica que o profissional da psicologia deve ter empatia pelo ser humano e saber ouvir sem julgamentos | Foto: Marcely Gomes

A psicóloga afirma que cada profissional tem a uma maneira de trabalhar e é gratificante ver a mudança que a psicoterapia promove na vida dos pacientes. Para o psicólogo Hudson Rockefeller, a atuação do profissional ajuda os pacientes a entenderem mais sobre si.

“A atuação do psicólogo ajuda a entender como o ser humano constrói a história, quais são as expectativas para o futuro e qual a relação da pessoa com o passado e o presente”, afirmou.

Crianças e adolescentes necessitam de atenção especial

Presente em todas as áreas, como a organizacional, social, clinica, jurídica, forense, hospitalar e escolar, o papel do psicólogo na sociedade é contribuir para a qualidade de vida dos indivíduos, como afirma a psicóloga Tatiana Aires. A especialista atende crianças e adolescentes e explica como é a abordagem com os pequenos.

“O processo se dá através da psicoterapia e do lúdico, que tem como finalidade auxiliar a criança e o adolescente no desenvolvimento, proporcionando uma infância ou adolescência saudável, em que é trabalhado através das técnicas, medos, déficits em habilidades sociais, agressividade, TDAH, ansiedade, dificuldade na aprendizagem entre outros”, afirmou.

A psicóloga afirma que o acompanhamento também é destinado aos pais, que são orientados sobre como lidar com as dificuldades que os filhos apresentam.

A psicóloga Tatiana Aires explica que a abordagem da psicologia com crianças é através da psicoterapia e do lúdico | Foto: Marcely Gomes

A psicóloga Rafaella Magalhães acredita que a psicologia se insere em qualquer ambiente social.

“Onde há o ser humano, a psicologia se insere. Por isso, não devemos ver a psicologia como uma ciência ‘engessada’, ela se renova, toma novos rumos, de acordo com as mudanças sociais e culturais”, pontuou.



Dificuldades

Além do preconceito, a categoria ainda enfrenta a desvalorização do profissional e a banalização da profissão. Apesar de ser cada vez mais reconhecida, poucos profissionais estão efetivamente inseridos no mercado. Além disso, psicólogos têm notado que a profissão está banalizada, como explica a psicóloga Rafaella Magalhães.

“Somos profissionais que lidamos com um material subjetivo. Leva tempo, esforço e resiliência por parte daquele que se submete. Mas, cada vez mais, temos sido considerados como os profissionais que têm respostas prontas para todas as questões e que está ali apenas para conversar”.

Psicóloga Tatiana Aires ressalta a importância da inserção de profissionais da psicologia nas escolas | Foto: Marcely Gomes

A falta de profissionais da psicologia nas escolas também é motivo de preocupação para a psicóloga Tatiana Aires. A especialista destaca que não há muitos psicólogos inseridos na escola, e essa inserção é importante para orientar acerca da subjetividade de cada aluno.



“O psicólogo vai orientar professores, pais e equipe escolar de como lidar com as dificuldades emocionais e interações sociais que os alunos apresentam em sala de aula”, finalizou a especialista.

Veja onde conseguir atendimento psicológico gratuito em Manaus:

