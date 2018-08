Visa Manaus apreende 120 kg de carne estragada em supermercado

Manaus - Uma operação de fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa) apreendeu e inutilizou 120 quilos de carne imprópria para o consumo, neste fim de semana. Os produtos estavam à venda no supermercado Nova Cidade, na zona Norte da capital, que foi autuado e poderá pagar multa.

Entre os tipos de carne apreendidos estavam frango, carne bovina e camarão. Além de comercializar itens fora do padrão exigido pela legislação, o estabelecimento não apresentou a Licença Sanitária.

Os fiscais foram até o local para verificar a denúncia de um consumidor que relatou à Ouvidoria da Visa Manaus ter comprado carne bovina estragada. “Não encontramos carne com as características relatadas, no entanto nos deparamos com outras irregularidades”, informou o fiscal veterinário Fabrício Barros, da gerência de Vigilância de Produtos.

De acordo com ele, parte do frango exposto para venda estava descongelada; o supermercado oferecia camarão fora da embalagem original, fracionado em bandejas e sem selo de inspeção federal; e havia ainda carne pré-moída no açougue, quando o correto é que a carne seja moída na hora da venda.

“Todos esses produtos, por oferecerem risco iminente à saúde, foram apreendidos de imediato e inutilizados na presença dos responsáveis”, explicou o fiscal, destacando que produtos mal- conservados e sem indicação de boa procedência podem causar danos severos à saúde e em casos extremos, morte por contaminação alimentar.

Conforme o Ministério da Saúde, existem mais de 250 tipos de Doenças de Transmissão Alimentar (DTAs). A maior parte é infecção causada por vírus, parasitas, bactérias e suas toxinas. Dentre elas estão o botulismo e a infecção por salmonela, consideradas de alta gravidade.

Fabrício Barros informou que as multas para irregularidades praticadas por estabelecimentos sob vigilância sanitária, como é o caso dos supermercados, variam de 1 a 400 UFMs (Unidade Fiscal do Município, atualmente no valor de R$ 101,78).

Após serem autuados, os estabelecimentos têm direito à defesa e solicitação de prazo para colocar em prática as exigências feitas pela Vigilância Sanitária.

A gerente de Vigilância de Produtos, Hellen Souza, ressalta que a população deve estar atenta à qualidade dos produtos comercializados em supermercados, bares, pizzarias, lanchonetes e outros estabelecimentos que vendem alimentos, entrando em contato com o 0800 092 0123 (Ouvidoria Visa Manaus) no caso de suspeita de irregularidades.

Cafés regionais

A Visa Manaus também realizou no fim de semana a inspeção em pontos de café regional, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. Foram inspecionados oito estabelecimentos e todos apresentaram irregularidades sanitárias, de acordo com o fiscal Carlos Viana.

Os cafés foram autuados e deverão solicitar à Visa Manaus prazo para regularizar suas práticas de acordo com as exigências da legislação sanitária.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Falta de leite especial prejudica criança com doença rara no Amazonas

Com baixo lucro, empresários mantêm almoço a R$ 10 no Centro de Manaus