Vídeo mostra briga entre militantes do PCdoB e agentes de trânsito

Manaus - Após receber denúncia de que carros estavam estacionados em fila dupla na rua Luiz Antony, no Centro de Manaus, Zona Centro-Sul de Manaus, agentes do Manaustrans se envolveram em confusão com filiados do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). O caso aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira (27).

Agentes mostraram para a equipe a ordem de serviço recebida por eles para fiscalizar a rua | Foto: Raphael Tavares

De acordo com o agente do Manaustrans, Paulo Victor, os funcionários receberam denúncia de que no local estava ocorrendo uma mobilização política com o descumprimento da legislação de trânsito. Ao chegarem na via, os agentes constataram a veracidade das informações e começaram a multar os veículos.

"Depois que começamos a multar os carros estacionados irregularmente, os militantes - que estavam na sede do partido - vieram até nós e começou a confusão. Houve empurra-empurra e eles começaram a agredir quem estava filmando. Celulares dos agentes e moradores foram danificados pelos militantes do partido", explicou Victor.

Agentes mostraram aparelhos que teriam sido quebrados pelos integrantes do PCdoB | Foto: Marcely Gomes

Ainda conforme o agente, o vereador Jaildo dos Rodoviários correu atrás de um morador, que estava filmando toda a ação dos filiados do partido. Durante a ação, segundo os agentes, Jaildo teria quebrado dois celulares de moradores.

Os agentes receberam denúncia de que no local estava ocorrendo uma mobilização política com o descumprimento da legislação de trânsito | Autor: Divulgação

Procurado pela equipe do Em Tempo , o advogado do PCdoB, Júlio Salas, explicou que, de fato, houve um tipo de tumulto , mas negou que houve agressão física aos agentes do Manaustrans.

Advogado disse que confusão não passou de um pequeno desentendimento | Foto: Marcely Gomes

"Todas as situações serão apuradas, mas resta a nós, caso tenhamos ferido alguém, pedir desculpas aos agentes de trânsito", disse Salas.

Questionado se os filiados do partido não sabiam que estacionar em fila dupla é infração de trânsito, o advogado disse que era de costume dos militantes estacionarem daquela forma pois não demoravam dentro da sede do partido.

"Não acreditamos que isso vai afetar a vida de algum morador aqui do local, inclusive sempre realizamos festas aqui e convidados a comunidade, e sempre participam, não tem porque reclamarem", finalizou o advogado.

Ainda conforme Salas, Jaildo dos Rodoviários estava no prédio do PCdoB, mas não iria se pronunciar. Apenas o setor jurídico do partido deu posicionamento sobre o acontecido, sem citar qualquer militante.

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam presentes no local onde aconteceu a confusão. Os militantes e os agentes disseram que vão procurar uma das delegacias para registrar o caso.

