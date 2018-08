Autônomo desaparece após sair de casa no bairro Aparecida

Rosinaldo de Oliveira, de 32 anos, desapareceu no bairro Nossa Senhora de Aparecida | Foto: Divulgação

Manaus – Um autônomo de 32 anos está desaparecido desde o dia 13 de agosto. Rosinaldo de Oliveira, de 32 anos, saiu por volta das 6h da casa onde mora, situada na avenida Leonardo Malcher, bairro Nossa Senhora Aparecida, zona sul da capital.



Conforme informações de Rosalina Rodrigues, mãe de Rosinaldo, da última vez em que foi visto, ele estava vestindo blusa branca, bermuda preta e calçava sandálias brancas. Rosalina afirmou, ainda, que o filho possui o desenho de uma cruz tatuado no braço direto.

Leia também: Motorista de ônibus dá ré em ladeira, perde controle e atinge carro

Segundo José Walter, irmão de Rosinaldo, ele nunca havia passado mais de cinco dias fora de casa.

“Ele falou para a nossa mãe que se ele demorasse mais de cinco dias para voltar, era para a gente ir procurar ele”, afirmou.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Rosinaldo, ligar para os números (92) 99402-5754 ou 99451-3330.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

Leia mais:

Vídeo mostra briga entre militantes do PCdoB e agentes de trânsito

Amazonas está na rota da interiorização de imigrantes venezuelanos