Após chuva, árvore cai sobre carro e bloqueia avenida Joaquim Nabuco

Manaus - Uma árvore de grande porte tombou e caiu sobre um veículo estacionado na avenida Joaquim Nabuco, no bairro Centro, após a forte chuva que atingiu Manaus no início da tarde desta terça-feira (28). O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) registrou a ocorrência às 14h. A árvore caiu em frente ao Hospital Infantil Doutor Fajardo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou, por meio da assessoria, que a árvore caiu sobre um veículo que estava estacionado, mas não houve feridos, restando apenas os danos materiais. Pelo grande porte, galhos da árvore ocuparam toda a largura da via, o que impediu a passagem de carros e comprometeu o trânsito da área por alguns minutos.

De acordo com o Manaustrans, não houve necessidade de intervenção dos agentes no local, mas o trânsito foi desviado para a rua Doutor Machado, também no Centro. Até a publicação desta matéria, os galhos da árvore já haviam sido retirados e os agentes do Manaustrans aguardavam apenas a chegada de técnicos da Eletrobras para realizar a remoção dos cabos elétricos que caíram sobre a via.

De acordo com a Eletrobras Distribuição Amazonas, o fornecimento de energia elétrica para a área não foi comprometido, mas os agentes foram acionados para fazer a poda de outros galhos próximos à rede elétrica.

