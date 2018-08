Quer mudas de plantas gratuitas? Nesta quarta busque no Redenção

| Foto: divulgação

Manaus - O Pedágio Ambiental, realizado pela Prefeitura de Manaus, com o objetivo de ampliar o alcance da distribuição de mudas na cidade, acontecerá nesta quarta-feira, 29/8, a partir das 9h, no campo do conjunto Hileia, bairro Redenção, zona Oeste.

Toda as quartas-feiras, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) realiza a doação de mudas em uma área movimentada da cidade, dentro do projeto do pedágio.

| Foto: divulgação

Nesta quarta-feira, serão doadas mudas de espécies frutíferas, como rambutã, acerola, abiu, cacau, abacate e açaí; medicinais, como boldo chileno, terramicina e orama, e as ornamentais ixora, ararinha e duranta, todas adequadas ao plantio em residências.

