Famílias de detentos no AM denunciam abusos em revistas: Seap nega

Manaus - As denúncias feitas para a imprensa de que alguns agentes do Sistema Prisional estavam coagindo visitantes de presídios em Manaus foram negadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap). Entre outras reclamações, mães relataram que são constrangidas a ficar despidas durante a revista de rotina e esperam em uma fila por mais de sete horas, embaixo do sol quente, para poder entrar nas unidades.



Em contato com a reportagem do Em Tempo, a camareira Consuelo Benevides (*nome fictício), de 49 anos, mãe de um preso do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) , alegou que o descaso já começa ao entrar pelo portão de acesso, situado à margem da rodovia BR-174.

“Eu chegava lá às 5h, e só ia conseguir entrar na cadeia por volta de 11h ou ao meio dia”, revela.

A mulher diz ainda que as agentes responsáveis pela revista obrigam as visitantes a se despirem e acocarem.

“As moças que revistam a gente são mal-educadas, tratam mal a gente. Se já tem aquele raio-x, creio que não precisa mais passar a mão na gente”, completou a mulher.

Por outro lado, a nota oficial da Seap enviada ao Em Tempo, em resposta às acusações, frisa que “em nenhum procedimento de revista pessoal, os visitantes são obrigados ou coagidos a se despedirem”.

Visitantes aguarda com alimentos na entrada do CDPM-II





Outra queixa da camareira é de que também os agentes da revista, não tem higiene com os alimentos que são levados pelos familiares aos detentos.

“Eles (agentes) não têm higiene com o material que usam para revistar a comida, ficam jogados em cima da mesa. Quando a comida chega lá dentro já está estragada, pela falta de cuidado”, disse.

Consuelo* reclamou também do descaso com a saúde, apontado problemas no procedimento de agendar consultas aos internos.

“Tem um interno com tuberculose, mas para ele sair do presídio e fazer um exame de escarro, é necessário que haja demanda de no mínimo 20 internos para o mesmo procedimento. Até conseguir esse número total, o primeiro interno que solicitou o exame já piorou. Isso está errado”, disse.

As mães levam alimento e material e higiene pessoal para os filhos presos





Procedimento

Por meio de nota, a Seap informa que as denúncias retratadas não procedem com os procedimentos adotados nas unidades prisionais.

“Nos últimos meses, os procedimentos em todas as unidades prisionais estão sendo mais rígidos, com registros de visitantes flagrados com materiais ilícitos, inclusive com o aumento de apreensões de entorpecentes nas unidades. Esse fato pode estar gerando insatisfação por parte dos familiares dos detentos”, diz ainda a nota.

A mãe de outro detento do Compaj, a cozinheira Iracema de Castro (*nome fictício), de 42 anos, relatou para a reportagem que tem dificuldades para levar medicamentos e outros materiais para o filho.

“Não entendo porque motivo a gente tem que esperar 5 horas no serviço social para entregar um vidro de dipirona. Sem falar que eles aceitam apenas 20 itens por semana para o preso, e sempre mudam a lista de itens permitidos”, detalhou.



Iracema também fez graves acusações sobre a conduta dos agentes na portaria, responsáveis pela revista.

“Quando a gente chega, elas (agentes) ficam conversando e a gente fica lá no sol quente. Elas colocam a gente para dentro quando querem. Um dos agentes, um dia desses, bateu na bunda de uma moça e disse que ela era toda durinha para idade dela”, disse a cozinheira sobre o abuso sofrido por uma visitante durante o processo de entrada no presídio.

Conduta dos servidores

A Seap também divulgou em nota que “apesar das condutas relatadas não terem fundamento, a Seap irá repassar para a Ouvidoria do Sistema Prisional todas as denúncias sobre a conduta de servidores da secretaria e funcionários da empresa de cogestão”.



O órgão ressaltou também que as unidades prisionais estão sendo constantemente visitadas e fiscalizadas por órgãos, como o Ministério Público do Amazonas (MP-AM), Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e pela Vara de Execução Penal (VEP) do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM).

Por fim, a secretaria esclareceu que os familiares, amigos e visitantes em geral de detentos do sistema prisional do Amazonas podem realizar denúncias na própria Ouvidoria do Sistema Prisional, localizada no anexo da Seap na Avenida André Araújo ou na VEP, localizada no Fórum Henoch Reis.

