Grupo reúne histórias de bebês trocados em maternidades de Manaus

Manaus – Ter o bebê trocado na maternidade ou descobrir, depois de adulto, que não tem nenhuma ligação biológica com os pais, são casos que abalaram permanentemente a vida de muitas famílias pelo país. A angústia da procura sem respostas, que geralmente sucede esse tipo de situação, causa frustração e tristeza profunda.



Há um ano, um grupo criado no Whatsapp juntou pessoas de Manaus com histórias parecidas. Com 37 membros ativos, o grupo intitulado “Filhos Biológicos Manaus” reúne relatos de pais e filhos que estão à procura de suas respectivas famílias biológicas.

A pedagoga Sônia Memória criou o grupo juntamente com a amiga Sandra Lúcia, que descobriu que teve o bebê trocado na maternidade. A troca ocorreu há 30 anos, logo após o nascimento da filha dela.

“Quando eu conheci a história da Sandra, me chamou a atenção esse tipo de situação. Nos reunimos um dia e resolvemos começar esse movimento”, pontuou.

Muito além de compartilhar essas histórias, o grupo surgiu da motivação de reunir o máximo de relatos parecidos e criar um movimento a nível nacional, como explica Sônia Memória.

“O grupo foi criado com a proposta de reunir o máximo de pessoas em Manaus e catalogar essas histórias, para que, em 2019, seja criado um movimento a nível de Brasil. Vamos organizar um evento com todas as mães e tentar criar um movimento para pedir que o Governo do Brasil crie um banco de DNA, que ainda não existe no país”, afirmou.

Uma das preocupações das criadoras do grupo é tornar conhecida a extensão do problema, que afeta mais pessoas no país do que se tem conhecimento. A história que serviu como “ponto de partida” para a criação do grupo foi a experiência traumática vivida por Sandra Lúcia, que teve a filha trocada na maternidade.



Morando atualmente na Suíça, Sandra nunca desistiu de procurar sua filha e, sempre que volta ao Brasil, faz campanhas sobre o tema. Ela fala sobre o sentimento de vergonha que as mães que passaram por essas situações sentem. “Nem todas as pessoas querem se mostrar, elas têm vergonha e medo e não querem se expor ou expor a família que os criou”, afirmou.

Os interessados em participar do grupo “Filhos Biológicos Manaus” podem enviar um e-mail com o nome e contato para smemoriap@gmail.com.

