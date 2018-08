Homem formaliza denúncia no TJAM por ausência de juízes em Iranduba

O denunciante alegou que o fórum de Iranduba ficou, de janeiro a maio, sem juiz | Foto: Reprodução





Manaus - Há meses aguardando por uma assinatura de um juiz para oficializar o divórcio, um funcionário público de 56 anos formalizou uma denúncia na Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) . A Comarca de Iranduba (município distante a 27 quilômetros de Manaus) estaria sem juiz para sentenciar todos os tipos de processos. Segundo o denunciante, os juízes nomeados comparecem esporadicamente no Fórum municipal.



O funcionário público disse que após entrar em processo de separação com a ex-mulher, em janeiro deste ano, todas as audiências realizadas no Fórum de Iranduba não tiveram o acompanhamento de um juiz de direito.

“Todos as nossas audiências e, às vezes até de conciliação, foram feitas por estagiários ou conciliadores”, reclama.

Ao todo, o denunciante possui dois processos correndo em segredo de justiça, sendo um de divórcio, na 1ª Vara da Comarca de Iranduba, e outro sobre uma medida protetiva na 2ª Vara do município. Por outro lado, segundo o funcionário público, de janeiro até maio deste ano, a cidade ficou sem o amparo de um magistrado.

“Eu estou com uma ação de divórcio se arrastando há meses. Está faltando só o juiz assinar, mas não tem juiz no município. Iranduba passou três meses sem juiz e ainda mandaram a gente voltar depois de dois meses. Quando voltávamos,o Fórum estava sem sistema e foi mais um período de espera de novo. Até hoje, eles não assinaram”, narrou o homem.

Ouvidoria

A falta de magistrados no município de Iranduba causou um atraso ainda maior no processo judicial com ex-esposa. Na manifestação registrada pelo TJAM informa-se que “o processo encontrasse parado só precisando ser assinado pelo juiz”.

“Entre eu e minha ex-esposa já temos acordos, mas ainda falta homologar. Uma assinatura demorar um ano, é brincadeira. Eles (juízes) não ficam na comarca, a realidade é essa. São nomeados, mas os juízes não aparecem e a gente não sabe porquê”, completou.

Outro lado

O Tribunal de Justiça do Amazonas se manifestou, por meio de nota, e informou que “não há falta de juiz na Comarca de Iranduba . Nos últimos meses, o interior do Estado passou por uma grande movimentação de magistrados, em decorrência da nomeação de 47 novos juízes, além da promoção e remoção de outros já em atividade, num processo de reorganização que permitiu dotar todas as unidades judiciárias do interior de juízes”, diz o texto.

A nota diz ainda que durante o período relativo à tramitação das ações que o funcionário público figura como parte, a 1ª e a 2ª Varas de Iranduba sempre tiveram um juiz respondendo, com a tramitação dos processos se dando de forma regular.

“Em relação especificamente ao processo que tramita na 2ª Vara – uma Ação de Divórcio ingressado na Justiça em janeiro deste ano – já houve duas audiências de conciliação entre as partes. A última delas terminando em acordo, realizada no último mês de agosto, o qual já está concluso para homologação pelo juiz”, completa o texto.

