Obras no aeroporto Eduardo Gomes terminam em dezembro, diz Infraero

Manaus - Em obras desde o início de agosto, a pista principal do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes será liberada apenas em dezembro. A informação foi confirmada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), ao Portal EM TEMPO nesta sexta-feira (31).

Desde que as obras de recapeamento começaram no último dia 6 de agosto , os voos nacionais estão operando em horários diferenciados, mas os internacionais não foram afetados.

A Infraero adiantou que somente as decolagens foram liberadas para ocorrer entre 7h e 9h (hora local Amazonas) para atendimento a demanda dos voos de ligação ao interior do estado . A decisão levou em conta um planejamento de operações que utiliza 1,5 mil metros da pista, visto que as obras de recapeamento continuarão a ocorrer nos 1,2 mil metros restantes.

Os voos previstos para intervalo das obras foram remanejados e realocados para outros horários pelas companhias aéreas, conforme planejamento acertado previamente entre Infraero, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA).

Ainda de acordo com a Infraero, as obras de asfaltamento estão dentro do prazo estipulado e estão acontecendo sempre no horário dos voos matinais das 4h55 às 10h55 com um orçamento de R$ 27 milhões. “Cabe destacar que essa alteração levou em conta todos os requisitos de segurança para garantir a integridade dos trabalhos na obra e das operações aéreas”, frisa a estatal.

Ao todo, oito companhias aérea atuam no aeroporto Eduardo Gomes, sendo cinco com voos nacionais (Gol, Latam, Map, Azul e Total Linhas Aéreas) e três com voos internacionais (American Air Lines, Avior Air Lines e Copa Air Lines).

Todos os dias o aeroporto Eduardo Gomes tem uma média de 72 voos entre pousos e decolagens ligando Manaus à 11 destinos nacionais e quatro internacionais (Panamá, Miami, Barcelona e Buenos Aires).

