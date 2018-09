Mais de 300 quilos de alimentos apreendidos em supermercados de Manaus

Ação contou com parceria de vários órgãos em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O procom Manaus, Visa Manaus e Ministério Público do Amazonas divulgaram nesta sexta-feira balanço de fiscalizações realizadas em 12 supermercados de Manaus.



O balanço contabilizou um total de apreensões de mais de 300 quilos de alimentos, 282 ar-condicionado, tendo 61 deles o registro cancelado, 31 mangueiras de gás de cozinha e 2.157 cadeiras plásticas confiscadas nos 12 supermercados fiscalizados.

O ouvidor-geral do município e coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, destacou que todo o trabalho dessa força-tarefa não se resume em medir forças entre o poder público e o empresário, mas quer garantir a melhor qualidade de serviço à população.

" “As redes onde fizemos as fiscalizações são as maiores da região, subtende-se que, pela capacidade técnica, devam ser mais responsáveis perante a lei. O Procon Manaus autuou todas que apresentaram irregularidades para garantir ao consumidor um produto de qualidade. " Rodrigo Guedes, Coordenador do Procon Manaus

O fiscal da Visa Manaus, Fabrício Barros, fez um alerta à população, para que sempre esteja atenta aos produtos que estiverem na prateleira, mesmo que esteja no prazo de validade. “O consumidor tem que estar muito atento quando for comprar qualquer alimento em qualquer estabelecimento. Nesta operação nós encontramos muitos produtos que estavam dentro do prazo de validade, mas visivelmente estavam impróprios para o consumo”, alertou.

O fiscal informou ainda que as autuações ficam entre uma e 40 Unidades Fiscais do Município (UFMs), podendo chegar a uma multa de R$ 40 mil.



A ação contou com parceria com a 51ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa do Consumidor (Prodecon) -, Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon) e o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM).

Leia mais:

Consumo de açaí a nível mundial impulsionam empresas amazonenses

Confira horário do comércio em Manaus nos feriados de setembro