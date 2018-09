Bombeiros combatem incêndio em vegetação no Cacau Pirêra

Incêndio ocorre neste sábado (1º) | Foto: Em Tempo

Iranduba - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atua, na tarde deste sábado (1º) em um incêndio em vegetação no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (município distante 27 km de Manaus).

A ocorrência fica próxima ao posto da corporação e até o momento não foram divulgados o efetivo de bombeiros e nem quantos litros de água, em média, estão sendo usados no combate às chamas.

| Foto: Em Tempo

O perímetro também não foi detalhado pelos bombeiros. Lixo em vegetação ou o forte calor nesta época do ano com o verão amazônico podem ser algumas das causas de incêndio em vegetação.



A assessoria do CBMAM informou, por volta das 15h30, que o fogo foi controlado, porém as equipes permanecem no local com trabalho para conter outros focos de incêndio.

| Foto: Em Tempo

Segundo levantamento feito pela ONG Imazon , divulgado em agosto deste ano, os alertas de perda de vegetação no Amazonas subiu 39% em período que corresponde a agosto do ano passado até junho deste ano, em comparação com agosto de 2016 a julho de 2017.

Edição: Isac Sharlon

