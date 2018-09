Motorista alcoolizado causou capotamento de Kombi, diz testemunha

Com a kombi tombada na pista, restou apenas uma faixa para os carros trafegarem | Foto: Joandres Xavier

Manaus - Um acidente envolvendo dois carros, onde um deles capotou, comprometeu o trânsito do sentido Centro/bairro da avenida Silves, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus, no início da noite deste domingo (2). A colisão aconteceu por volta das 18h20 e, segundo testemunhas, uma criança ficou ferida.

O acidente envolveu um veículo modelo Kombi, de cor branca e placas JWP-35**, que capotou, segundo testemunhas, depois de ser atingido por outro veículo modelo Fiat Strada, de cor preta e placas JWT-04** - que avançou sobre o cruzamento, saindo da rua Maués.

De acordo com um motorista, que passava pelo local e não quis se identificar, o acidente foi causado pelo condutor da Fiat Strada, que estava com visíveis sinais de embriaguez.

"A kombi (o motorista da kombi) estava certa, vinha descendo a ladeira da Silves normalmente, quando o motorista da Strada atravessou o cruzamento e bateu na lateral. A colisão fez a Kombi virar. Graças a Deus não houve feridos graves", narrou a testemunha.

Policiais da 3ª Cicom não repassaram informações sobre o caso à imprensa | Foto: Joandres Xavier

A testemunha disse, ainda, que o motorista da Strada informou à polícia ser militar. Ele estava acompanhado da filha, uma adolescente. A testemunha não soube informar para qual instituição o homem presta serviços. Policiais militares da 3º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) acompanharam o atendimento às vítimas, mas não se pronunciaram sobre o caso para a imprensa.

A batida comprometeu parcialmente o trânsito no sentido Centro/bairro da avenida Silves, porque restou apenas uma faixa para os carros trafegarem, tendo em vista que a outra estava ocupada pela Kombi capotada.

Uma equipe do Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foi acionado por volta das 18h40, para orientar os condutores quanto ao trânsito no local. Por volta das 19h30, a Kombi foi colocada em posição horizontal e, em seguida, retirada da pista para liberação total do trânsito de outros veículos.

No local, os motoristas envolvidos na colisão não quiseram falar sobre o ocorrido. Eles entraram em um acordo. O motorista da Kombi também confirmou, rapidamente, ao Em Tempo que o outro motorista do carro Strada era um militar, mas não quis dar mais detalhes.

Edição: Isac Sharlon

