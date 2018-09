Prefeitura renova frota de 48 viaturas e equipamentos do Manaustrans

Algumas pick-ups Fiat Toro foram expostas em frente ao Manaustrans | Foto: Joandres Xavier

Manaus - Os 375 agentes do Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), que atuam diariamente nas ruas da capital vão contar com 48 novas viaturas equipadas com tecnologia de última geração. A nova frota e outras novidades do instituto foi apresentada oficialmente pelo prefeito Arthur Neto (PSDB) na solenidade no pátio da sede do Manaustrans, no bairro Cachoeirinha, na tarde desta segunda-feira (3).

Ao todo, são 15 pick-ups modelo Fiat Toro, com tração nas quatro rodas, além de uma perua, e outros 22 carros tipos Ford Ka, de pequeno porte. Outra novidade são os novos uniformes que serão utilizados pelos agentes do Manaustrans, a partir do mês de outubro. A antiga frota será devolvida nesta terça-feira (4) e a nova frota já começa a circular nesta quarta-feira (5).

O diretor-presidente do Manaustrans, Franklin Pinto, detalhou que as viaturas são equipadas com rádios transmissores interligados ao Centro de Controle Operacional e às bases operacionais do Manaustrans. A pintura tem como base cores que proporcionam grande destaque visual, seguindo padrões internacionais.

Leia também: Sinalizações de trânsito em Manaus recebem ações de revitalização

A novidade da frota são os 22 carros pequenos Ford Ka, que darão mais agilidade no trabalho dos agentes | Foto: Joandres Xavier

“Temos que tentar cada vez mais dar fluidez e maior mobilidade ao trânsito. Temos agora veículos menores, só que bem mais equipados”, enfatizou Pinto. Além dos carros, o instituto também vai contar com a reforma das 160 motocicletas que são de propriedades da prefeitura. Os veículos, no entanto, são alugados, conforme informou o diretor-presidente.



Os carros serão utilizados como de praxe, no monitoramento do trânsito da cidade, bem como nas ocorrências de acidentes e outros imprevistos, e no trabalho de organização do fluxo de veículos em grandes eventos. Além disso, serão utilizados também no monitoramento e na fiscalização de sinalização e infraestrutura do trânsito da cidade.

A nova farda dos agentes do Manaustrans também é equipada com tecnologia avançada. O tecido da camisa na cor verde reluzente é repelente à água e óleo, enquanto as calças, na cor preta, são feitas com tecnologia que reduz a temperatura em seis graus (6º) centígrados.

O prefeito Artur Neto e o diretor-presidente do Manaustrans Franklin Pinto apresentam a frota nesta segunda | Foto: Joandres Xavier

O prefeito disse que essa nova frota vai se refletir na produtividade de cada agente, que vão estar mais protegidos, com nova roupa e novo equipamento, além de novos veículos, evitando que, em situações de grande necessidade, o trabalho dos agentes seja interrompido por uma estrutura defasada.

“O que eu digo ao presidente Franklin Pinto é que a gente não vai fazer essa ‘bobalhada’ de inventar desfile de carro, perturbar mais o trânsito da cidade. Quero que hoje eles [agentes] entrem em ação cada um no seu canto, sem essa de soltar foguete. Isso fica para outra gente”, alfinetou o prefeito Artur Neto.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais: Djalma Batista é totalmente liberada para o fluxo de veículos

Prefeitura orienta condutores antes de fiscalização na faixa azul

Mais de 600 veículos foram apreendidos por irregularidades em Manaus