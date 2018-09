Arthur destaca avanço de escolas de Manaus no Ideb e alfineta governo

Prefeito Arthur Neto apresentou os índices da educação municipal durante coletiva de imprensa | Foto: Márcio Melo

Manaus – A cidade de Manaus está em nono lugar no ranking da educação pública do país, conforme classificação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Com nota de 5,8, as escolas municipais conseguiram alcançar a meta prevista para 2021 para a capital, representando um avanço de 41% com relação ao ano de 2011.



Os resultados do índice da educação foram divulgados na tarde desta segunda-feira (03), durante coletiva de imprensa na Prefeitura de Manaus. Na ocasião, o prefeito Arthur Neto destacou que o avanço da educação municipal é resultado de investimentos da gestão municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação (Semed). Ele ainda aproveitou para alfinetar o Governo do Amazonas, responsável por investimentos no Ensino Médio, que apresentou 3,5 - sendo que a meta era de 3,7.

“Isso é consequência de um investimento consciente, de um trabalho pedagógico sério, com datas-bases cumpridas, compromissos honrados e a motivação dos pais que sabem que o futuro da cidade está nos filhos”, afirmou.

Dados

Durante a coletiva, foram apresentados os índices da educação básica do município. Em 2011, Manaus aparecia em 21º lugar no ranking do Ideb. Já em 2017, o município atingiu o 9º lugar. Isso representa um crescimento de 41% nos últimos 6 anos. Em 2013, Manaus já havia alcançado a meta do Ministério da Educação (MEC) com a nota de 4,6.

“O resultado do Ideb é a soma de duas variáveis, uma composta pela proficiência, que é o resultado da Prova Brasil. Esta é uma prova de conteúdo que abrange matemática e linguagens, que os alunos do 5º e 9º ano fazem. A segunda variável é o fluxo escolar que é medido pela frequência dos alunos”, destacou a secretária Municipal de educação, Kátia Schweickardt

Prefeitura de Manaus destacou desenvolvimento das escolas municipais em seis anos | Foto: Márcio Melo

A titular da Semed ainda destacou que a prefeitura e a secretaria de educação realizam um trabalho de gestão integrada nas escolas da rede pública. Schweickardt afirmou que as 500 escolas do município têm metas a serem cumpridas e que muitas escolas privadas não possuem o mesmo nível de monitoramento.

“É importante a população entender que estamos fazendo um esforço para garantir o direito de uma educação de qualidade”, pontuou.

Os resultados apresentados abrangem o desempenho de alunos do 5º ao 9º do Ensino Fundamental. A partir do Ensino Médio, os índices não competem mais ao município. O prefeito Arthur Neto ressaltou a importância dos investimentos na Educação e falou sobre a preocupação com os estudantes.

“Nosso recado é entregar crianças bastante preparadas para o Ensino Médio. Cabe ao Ensino Médio deixar essas crianças preparadas para a universidade. Minha preocupação é com essas crianças que saem do nono ano e vão estar fora da nossa proteção. O milagre da educação vai ser fundamental no combate à violência. Temos que tratar as crianças como aquelas que são o futuro de um Estado e o futuro de uma cidade. Eu não consigo imaginar um futuro se não cuidarmos das nossas crianças”, finalizou o prefeito.

Veja entrevista com o prefeito Arthur Neto:

