Container se desprende de carreta e bloqueia Avenida das Torres

Manaus – Uma carreta de uma empresa particular deixou a Avenida Governador José Lindoso (conhecida como Avenida das Torres) completamente bloqueada, no sentido centro/bairro, na noite desta segunda-feira (3).

O container se desprendeu do veículo no momento em que o motorista tentava realizar uma curva. Ao fazer a manobra, a carreta ficou completamente atravessada na via. O incidente causou transtornos no trânsito e formou uma fila de carros.

Um serviço de guincho chegou a ser acionado, porém não conseguiu realizar a remoção da carreta. O motivo, segundo o condutor, é que o veículo acionado não tinha potência para retirar a carreta do local.

Motoristas que trafegavam pela área não conseguiram escapar do fluxo intenso causado pelo acidente. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) estavam no local para desviar os carros por uma via alternativa.

A Avenida Governador José Lindoso é uma das principais vias de Manaus e interliga diversos bairros.

