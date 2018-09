Avião da FAB pousa em Manaus com quase 200 venezuelanos refugiados

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Já estão em solo amazonense os 180 venezuelanos vindos de Boa Vista para serem abrigados em Manaus, conforme prevê o projeto do Governo Federal de interiorização dos imigrantes vizinhos. O avião da Força Área Brasileira (FAB) pousou às 14h30 desta terça-feira (4) no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.

O desembarque foi no aeroporto Eduardo Gomes | Foto: Márcio Melo

O destino dos venezuelanos, que vieram de Boa Vista (RO), será o abrigo do bairro Corado, cedido pelo Governo do Estado para a Prefeitura de Manaus, para apoiar o atendimento ao plano de interiorização. Está já é a terceira remessa de venezuelanos que chega à Manaus, desde o início do projeto que visa desafogar a concentração de imigrantes em Roraima.

Leia também: Manaus é a 7ª capital mais populosa do País com 2,14 mi de habitantes

De acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), 99% dos venezuelanos no Brasil, que somam 30,8 mil, estão no estado de Roraima concentrados principalmente nas cidades de Pacaraima e Boa Vista.

Venezuelanos serão abrigados na Zona Leste de Manaus | Foto: Divulgação/Exército

Abrigo

Desta vez, os imigrantes serão levados para o Abrigo do Coroado, na Zona Leste. No local, serão recebidos por uma equipe técnica multidisciplinar que irá atuar de forma a auxiliar no processo de inserção na comunidade e no mundo do trabalho. Todos os imigrantes que aceitam participar da interiorização passam por exame de saúde, são imunizados e abrigados na cidade de destino.

Para atender aos venezuelanos, o local passou por um processo de adequação realizado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas (Acnur) que estruturou os quartos, comprou mobílias como armários e beliches, ventiladores e uma cozinha industrial.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), foi a responsável pela estruturação de uma lavanderia e área para a realização de cursos e treinamentos para o mercado de trabalho, além da contratação de equipe técnica que irá acompanhar os imigrantes no dia a dia.

*Com informações da assessoria

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Iniciativa prepara refugiadas para o mercado de trabalho brasileiro

FAB leva quase 200 venezuelanos para Manaus, João Pessoa e São Paulo