Mais de 350 kg de materiais recicláveis são retirados do Passo a Paço

Evento foi acompanhado pelo Prefeito de Manaus, Arthur Neto, e a primeira-dama, Elisabeth Valeiko | Foto: Divulgação

Manaus - Trezentos e cinquenta e oito quilos de materiais recicláveis foram recolhidos por grupos de catadores durante os dois dias do evento Passo a Paço 2018 da Prefeitura de Manaus, organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), que aconteceu no último final de semana no Centro Histórico de Manaus.

O evento, que contou com a parceria dos grupos Aliança e Recicla Manaus, teve o trabalho de 20 profissionais catadores, sendo dez para cada dia de Feira. Além disso, equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulps) deram apoio e efetuaram a limpeza, antes, durante e imediatamente após o encerramento do Passo a Paço.

“Seguimos o modelo de parceria que já vem sendo feita há, pelo menos, cinco anos na gestão de prefeito Arthur Virgílio Neto, em eventos oficiais, como o Carnaval, Réveillon e outras festas do calendário municipal”, lembrou o subsecretário de gestão da Semulsp, Eisenhower Campos.

Leia também: Gloria Groove 'incendeia' o público durante show em Manaus

As equipes coletaram 213 quilos de garrafas pet; 91 quilos de latinhas de alumínio; 11 quilos de plástico e 43 quilos de papelão.

Para o subsecretário da Semulsp, a participação dos catadores em eventos de grande participação popular é importante na medida em que insere esses profissionais nas políticas públicas do município. “A população vê que eles estão mobilizados e organizados como categoria e ganham credibilidade junto ao mercado, para escoar seus produtos”, avaliou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Com fortes dores, Beth Carvalho faz show deitada

Iza leva o público ao delírio na última noite do 'Passo a Paço'