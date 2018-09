Mais de 1,3 mil pessoas prestigiam desfiles cívicos em Manaus

Os desfiles foram divididos em vários pelotões | Foto: Divulgação/Lton Santos/Semed

Manaus - Na manhã desta terça-feira (4) a Prefeitura de Manaus realizou desfiles cívicos reunindo as unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em comemoração à Semana da Pátria. Este ano, a secretaria decidiu descentralizar os desfiles como forma de aproximar os eventos das comunidades onde as unidades estão inseridas, além de facilitar a participação dos estudantes.

Aproximadamente mil pessoas, entre alunos, professores e pais de estudantes de 40 escolas da Educação Infantil e Ensino Fundamental da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Leste 2, participaram do desfile na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, com o tema ‘Inclusão, Paz e Solidariedade’.

A secretária municipal de educação, Kátia Schweickardt, participou do evento acompanhada do subsecretário de Administração e Finanças, Bruno Guimarães, e destacou sobre a nova configuração dos desfiles em 2018. “Sempre unificamos o desfile, mas optamos este ano pela separação por Zona, que ficou mais fácil para alunos e famílias participarem. Este é um momento importante de fortalecimento da cidadania dessas crianças e adolescentes”.

Na Zona Norte, o desfile teve como tema "O Brasil que Eu Quero" | Foto: Divulgação/Lton Santos/Semed

O desfile buscou levar aos estudantes uma reflexão sobre a Independência do Brasil, trazendo o assunto para os dias atuais. A chefe da DDZ, Socorro Duarte, destacou o interesse em valorizar a diversidade do país, ensinando aos alunos de forma lúdica e criativa. “Esse momento é também uma aula de cidadania e celebração com a comunidade escolar. Estamos resgatando as datas cívicas tão importantes para o nosso país”.



O desfile foi dividido em 36 pelotões que representaram os programas e projetos pedagógicos realizados pela Semed. Essa foi a primeira vez que a aluna Karine Brandão, 17, do 9º ano da Escola Municipal Helena Augusta Walcot, participou do evento e não escondeu a empolgação.

“Estou achando muito emocionante participar do desfile. É muito legal unir todas as escolas para um evento desses, sendo uma forma de aprender sobre a nossa história de uma maneira diferente”, disse.

Atividades ocorreram nesta terça-feira | Foto: Divulgação/Lton Santos/Semed

Respeito e conscientização

No desfile da DDZ Sul, realizado no bairro Parque das Nações, mais de 350 alunos, de 12 escolas de Educação Infantil e de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, levaram para as ruas do bairro mensagens de prevenção ao bullying, violência sexual, suicídio, combate às drogas e cultura regional. O evento também contou com a boa participação de pais e comunitários.

Segundo a chefe da DDZ Sul, Jecicleide Nascimento, o desfile deste ano procurou sensibilizar a população quanto à violação dos direitos das crianças e adolescentes, contando, inclusive, com a participação de escolas particulares da Zona geográfica.

“Nós resolvemos trabalhar com vários temas de relevância social que são discutidos no dia a dia. São assuntos que vem sendo trabalhado dentro do currículo escolar de nossos alunos e o objetivo era fortalecer todo trabalho realizado em nossas escolas”.

A gestora da Escola Municipal Escritora Nísia Floresta, Leandra Corrêa, considerou o desfile como uma prestação de contas do que é feito na unidade na abordagem desses temas. “Nosso tema foi o combate às drogas e mostramos que podemos, sim, combater as drogas, por meio do esporte, da dança e dos estudos. Por isso, estou muito feliz com a realização do evento, pois quem ganhou foi a comunidade”.

Na Zona Norte, aproximadamente 350 pessoas, entre alunos, professores e comunidade participaram do Desfile Cívico promovido pela Escola Municipal Professor Nilton Lins, localizada no Conjunto Mundo Novo, no bairro Cidade Nova. O desfile teve como tema ‘O Brasil que Eu Quero’, em que a comunidade pode expressar os seus desejos e anseios de mudanças para o país.

Os alunos foram divididos em sete pelotões que abordaram temas como Brasil sem corrupção, fim da violência, escola mais segura, preservação do meio ambiente, geração de emprego e renda, alimentação mais saudáveis e sem agrotóxico e práticas desportivas na escola.

