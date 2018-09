Venezuelanos refugiados em Manaus sonham em voltar para casa

Mais 180 venezuelanos chegam a Manaus nesta terça | Foto: MArcio Melo





Manaus - “Penso em progredir com minha família neste país (Brasil), mas se um dia a Venezuela voltar a ser a Venezuela que eu me criei, eu voltarei”, assim descreveu o sentimento, que trouxe junto com as malas, a artesã Jeannette Roche, 51. A história de Jeannete é apenas uma dos 179 imigrantes venezuelanos, que desembarcaram em Manaus no início da tarde desta terça-feira (4).

Está já é a terceira remessa de venezuelanos que chegam a Manaus desde o início do projeto de interiorização da imigração, do Governo Federal que visa desafogar a concentração de venezuelanos em Roraima. O avião 767 da Força Aérea Brasileira (FAB), trazendo o terceiro grupo de 180 venezuelanos, saiu às 7h45 de Boa Vista, em Roraima, fez escala em Cuiabá (MT) e pousou exatamente às 14h40 no aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

Seis ônibus (três da Aeronáutica e três do Exército) aguardavam os venezuelanos para o traslado até o abrigo, localizado no bairro Coroado, Zona Leste.

Os abrigos em Manaus já possuíam mais de 300 venezuelanos | Foto: MArcio Melo

Ao chegar no abrigo, os venezuelanos foram recebidos com aplausos e calorosa receptividade dos servidores das Secretarias Municipais da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), órgão ligado a ONU (Organização das Nações Unidas) no Brasil.

Os semblantes dos venezuelanos mostravam esperança em estar em uma "nova casa" com a oportunidade de refazer a vida. Porém, eles externaram que sentem saudade da terra natal e da vontade de um dia poder voltar ao país.

O Em Tempo conversou com o soldador Carlos Pereira, 28, que trouxe a esposa e os dois filhos meninos de 4 e 6 anos. Ele contou que a crise na Venezuela começou e só piorou com o tempo, até chegar ao ponto de não ter mais como sustentar a família.

“Foi tão duro tomar essa decisão de sair da minha terra, que pesa ainda mais pela separação das pessoas que amamos. Deixamos familiares ainda lá, mas esperamos nos encontrar logo aqui no Brasil. Meu sonho é que um dia eu possa voltar para Venezuela e que meu país volte a ser o que era antes”, disse Pereira. O soldador relatou que deixar sua casa e vir para o Brasil foi a decisão mais difícil da sua vida.



A esperança de Carlos é a mesma da dona Jeannette, que há menos de três meses ainda trabalhava como professora em uma oficina de artesanato e comerciante de peças e artigos pessoais. A venezuelana também se viu obrigada a buscar refúgio no Brasil por conta da crise financeira no país.

Jeannette, acompanhada de outros seis parentes, sendo dois adultos e quatro adolescentes, também chegaram ao abrigo do Coroado em busca de uma oportunidade de adaptação em Manaus.

“A situação foi complicada para todos. Há muita escassez de alimentos, de medicamentos e de trabalho. A nossa única esperança foi o Brasil”, contou.

Interiorização

O responsável pelo Acnur no Brasil, Luiz Fernando Godinho, afirmou que, com base em uma estimativa do Governo Federal, a interiorização pode chegar rapidamente a 2 mil pessoas. Elas sairão de Roraima com destinos a localidades, como Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Cuiabá e Brasília .

Mais chegadas de venezuelanos

A possibilidade de novas chegadas de venezuelanos em Manaus ainda está sendo discutida entre as autoridades envolvidas no projeto, tendo em vista, que a estrutura para receber os imigrantes aqui na capital amazonense ainda é limitada.

Nos abrigos, Luiz explicou que os venezuelanos terão alimentação, encaminhamento para programas sociais e ajuda para a inserção no mercado de trabalho.

"O objetivo do programa é proporcionar uma melhor condição de vida a essas pessoas e ajudá-las a se adaptar na sociedade", afirmou.

Apoio

O secretário da Semmasdh, Danízio Elias, afirmou que Manaus tinha 353 venezuelanos abrigados, que se somam aos mais 180 que chegaram nesta terça.

"A prefeitura (de Manaus) é a única hoje que tem três abrigos e tem feito sua parte. Entretanto, é importante que as outras autoridades ajudem. É necessária uma maior participação do Estado (governo) que precisa acordar para essa questão", disse.

O secretário afirmou que uma das funções que caberia ao Governo do Estado seria a disponibilidade de uma estrutura para realizar a triagem dos venezuelanos que chegam.

“Não temos hoje um local de triagem, por isso estamos batalhando para que o Estado possa fazer isso. Nós estamos fazendo o possível para acolher, mas tem que ter uma apoio do governo, isso porque a cidade de Manaus ainda não tem capacidade para receber todos".

A estimativa da Acnur é que, apenas em Roraima, já tenham 5 mil venezuelanos acolhidos em abrigos. Em número total, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que até mês passado, já havia mais de 30 mil venezuelanos em Roraima, incluindo todos os imigrantes.

