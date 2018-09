Crianças do Abrigo Moacyr Alves abrem o Desfile Escolar em Manaus

Mais de 50 crianças e adolescentes com deficiência e 80 componentes da Fanfarra do Abrigo Moacyr Alves farão a abertura do Desfile Escolar em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de 50 crianças e adolescentes com deficiência e 80 componentes da Fanfarra do Abrigo Moacyr Alves farão a abertura do Desfile Escolar em Manaus nesta quarta-feira, (5), às 17h, no Sambódromo, zona Centro-Sul da cidade.



Para a diretora do Moacyr Alves, Claudete Ciarlini, o intuito é levar à sociedade a inclusão das pessoas com deficiência em qualquer tipo de atividade e estimular nas mesmas o amor pela Pátria.

“Todos os anos participamos das atividades da Semana da Pátria e realizamos alguma programação com o objetivo de mostrar à comunidade o que faz a instituição e o que a sociedade pode fazer para cooperar com esse trabalho”, destacou a diretora.

Com o tema “Escola, Família e Comunidade: Educando e Preparando o Futuro”, o desfile promovido pela Seduc contará com a participação da Orquestra Sinfônica Cláudio Santoro, seguida das Escolas Estaduais e o pelotão com as instituições voltadas ao cuidado da pessoa com deficiência em Manaus, além de instituições de ensino das sete coordenadorias distritais de educação.

Atualmente, o Abrigo Moacyr Alves proporciona aulas gratuitas de balé, capoeira, jiu-jitsu, danças de salão e hidroginástica para a comunidade, por meio do Programa de Apoio à Comunidade (PROCIAC) que proporciona ainda serviços nas áreas de psicologia, fisioterapia, assistência social, dentre outros, além de trabalhar a interação das crianças da instituição com a comunidade.

