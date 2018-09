Projeto da Esbam conscientiza alunos contra depressão e suicídio

Manaus - Alunos e professores do curso de psicologia estão desenvolvendo um projeto que combate a depressão, crises de ansiedade e tendência suicida nas escolas públicas e particulares de Manaus. A visita já alcançou mais de 500 alunos da rede de ensino. O projeto é encabeçado pela Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam).

A ação é uma iniciativa dos professores e finalistas que, de forma supervisionada, fazem palestras prestando apoio psicológico às crianças e adolescentes com famílias de estruturas fragilizadas.

“O que observa-se nas escolas nos dias de hoje? Depressão infantil, depressão em adolescentes, tentativa de suicídio, crianças ansiosas, práticas de automutilação, tristeza em relação ao núcleo familiar. O nosso projeto tem o intuito de incentivar, cada vez mais, a inclusão de psicólogos dentro das escolas”, explica a coordenadora do curso, Rosemeire Chaves.

A maioria dos problemas, ela diz, ocorre por questões de afetividade em relação às figuras de base (pai e mãe).

De acordo com um levantamento que vem sendo realizado da Frente de Luta em Defesa de Assistentes Sociais do Estado do Amazonas, não são apenas os alunos que enfrentam esses tipos de transtornos psicológicos nas escolas. A maioria dos professores também apresenta algum tipo de distúrbio relacionado às emoções e comportamentos.

Em relação aos professores e outros servidores da educação, o estudo apresenta diagnósticos de estresse e depressão, na maioria das vezes, causados devidos às condições de trabalho.

A escola com mais registros de tendências suicidas é a Escolas Estadual Sant'Ana | Foto: Divulgação/Assessoria

"Em 2017, de um total de 15.309 professores, 5.561 procuraram a junta médica de Manaus, ou seja, um aumento de 9,6% em relação a 2016. Hoje, para uma média de 252.664 servidores e alunos lotados nas escolas públicas, temos apenas 12 profissionais para atendê-los. Isso é desumano!”, apelou a psicóloga da rede pública, Kety Figueiredo Moreira.

Atendimento à comunidade

Durante o mês de agosto deste ano, cerca de 500 alunos da Escola Estadual Sant’ana, localizada no bairro do Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, receberam a palestra “Aprendendo a Lidar com a Ansiedade”.

Eles também participaram de testes vocacionais. Segundo levantamentos da pasta estadual de educação (Seduc), a Escola Estadual Sant’ana é uma das que apresenta os maiores índices de automutilação e tendência suicida dentre os alunos.

Para o acadêmico do décimo período de psicologia, Edino Pinto Moraes, o projeto de levar palestras para as escolas públicas é de caráter importante e urgente. “Vejo essa experiência como muito positiva porque nos faz enxergar como um todo sobre a necessidade de um profissional estar dentro das escolas. Na última palestra, recebemos o feedback dos alunos que nos agradeceram por termos ‘estendido as mãos’ para eles”, destaca.

Edino reforça que a melhor forma de se preparar o futuro profissional de psicologia é saindo das “quatro paredes da sala de aula” e ir in loco para conhecer a realidade das pessoas.

Clínica Escola

A clínica da Esbam atende a comunidade com acolhimento, psicodiagnóstico, psicoterapia individual, avaliação psicológica e orientação vocacional.

Os serviços são realizados por profissionais e seguem todas as diretrizes do Conselho de Psicologia. Os horários de funcionamento são de terça à sexta-feira de 8h às 11h e das 14h às 18h. Para mais informações basta entrar em contato pelo telefone: 3305-1809 ou ainda via e-mail: clinicadepsicologia@esbam.edu.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Estácio do Amazonas abre inscrições para 2ª fase do Projeto Enemzeiro

MEC divulga índice de qualidade do ensino básico nesta segunda (3)