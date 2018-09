Amigos organizam feijoada em prol da saúde de cantor no Vila da Prata

Lourinho ao lado da esposa, Leninha Fernandes. Juntos integram a banda Forró Suado, fundada no bairro Vila da Prata | Foto: Reprodução/Facebook

Manaus - Neste feriado do Dia da Independência do Brasil, comemorado no dia 7 de setembro (sexta-feira), moradores do bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus, organizam uma feijoada beneficente em prol do tratamento do cantor "Lourinho", da Banda Forró Suado, que enfrenta problemas na visão. O prato feito custa R$ 10 e será vendido na rua Bela Vista, nº 38, naquele bairro.

A esposa de Lourinho, a cantora Leninha Fernandes, conta que o companheiro passa por um tratamento em uma doença ocular, em que precisará receber injeções nos olhos.

"Por mês, ele vai precisar tomar duas injeções, e cada uma custa R$ 3 mil. Então resolvemos fazer três eventos este mês para ajudar a conseguir dinheiro para garantir a medicação ao menos para setembro e outubro", explica ela.

Quem puder colaborar com qualquer quantia em dinheiro pode procurar a família do cantor, por meio do telefone: (92) 99214-2925 (Leninha).

