Professores de Parintins cobram repasses do Fundeb ao governo do AM

Parintins - Os professores do município de Parintins da Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc-AM), realizam diversas manifestações com o objetivo de cobrar do o governo do estado do Amazonas a aplicação dos 379 milhões de reais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o FUNDEB.

Nesta quarta-feira (5), a manifestação se concentrou na Praça da Liberdade, no centro da cidade. Os manifestantes carregavam faixa e cartazes cobrando transparência.

O professor Roney Bastos declarou que "a principio os professores fariam um buzinaço pelas ruas da cidade, mas, em razão do desfile pelo "Dia do Amazonas", a manifestação permaneceu na Praça da Liberdade".

Keila Nogueira, também professora e uma das líderes da manifestação, disse que a mobilização irá continuar.

Seduc

O Secretário de Educação do Amazonas, Lourenço Braga, declarou na tarde de quarta-feira durante desfile, no sambódromo de Manaus, que o governo aguarda parecer por parte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), sobre a liberação dos recursos para pagamento aos profissionais de educação do Estado, devido à proibições próprias do período de campanha.

