Aos 2 anos, Maria Eduarda perde a luta contra meningoencefalite viral

Manaus - Maria Eduarda, de 2 anos e 8 meses, morreu na tarde desta sexta-feira (7), vítima de meningoencefalite viral, em Manaus. A menina morava no município de Manacapuru, (localizada a 68 km da capital), e chegou a ser atendida três vezes no Hospital Regional Lázaro Reis, onde foi diagnosticada com infecção urinária e foi liberada para realizar o tratamento em casa.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), a paciente foi internada no dia 28 de agosto deste ano, na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT HVD), no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, em estado grave, sendo encaminhada direto para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A paciente foi diagnosticada com meningoencefalite viral, inflamação provocada por um vírus, que atingiu o cérebro e áreas periféricas, entre elas as meninges (membranas que revestem o sistema nervoso central).

Durante este período, a paciente de 2 anos e 8 meses foi submetida ao protocolo exigido para o caso, com cuidados de UTI (com suporte de vida, suporte respiratório), uso de droga antiviral e antibióticos.

No final da manhã de sexta, por volta das 12h, a paciente teve uma parada cardiorrespiratória. Após meia hora de manobras de reanimação sem sucesso, foi confirmado o óbito.

