Avenidas em Manaus ganham faixas de pedestres com iluminação LED

Manaus-Para garantir mais segurança a travessia no trânsito, a Prefeitura de Manaus vem instalando iluminação a LED em faixas de pedestres. Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, a medida contribui para dar uma melhor visão ao motorista da intenção do pedestre em atravessar.

“São com medidas simples e integradas, como essa de iluminar as faixas de pedestres, que temos dado respostas mais rápidas ao trânsito. As faixas iluminadas oferecem, ainda, uma maior sensação de segurança, porque ajudam a inibir a ação de bandidos. Outro exemplo são as alças viárias, que deram uma boa desafogada em algumas áreas da cidade” destaca o prefeito.

Recentemente, a faixa de pedestre com iluminação a LED chegou nas avenidas São Jorge, Zona Oeste, em frente à drogaria Santo Remédio; Djalma Batista, em frente ao Parque dos Bilhares, zona Centro-Sul; e rua Valério Botelho de Andrade, São Francisco, zona Sul, em frente ao ginásio do bairro.

O projeto é implementado pela Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe) e o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização no Trânsito (Manaustrans).

A meta da prefeitura é instalar a faixa com iluminação nas principais vias da cidade, onde há maior fluxo de veículos e pedestres. Essas áreas serão sinalizados com faixas pintadas ao longo da via e iluminadas com LED. As avenidas Dom Pedro, em frente ao colégio La Salles; Torquato Tapajós, em frente ao Parque São Pedro; Cosme Ferreira, em frente ao estádio Carlos Zamith, já receberam o projeto.

Novas vias iluminadas

As próximas vias a serem contempladas serão as avenidas das Torres, ao lado da academia Live; Coronel Teixeira, ao lado da creche Planeta Bebê e Igreja da Restauração; avenida Camapuã, em frente ao Shopping Phelippe Daou; Ramos Ferreira, em frente ao IEA, e rua Luiz Antony, ambas no Centro.

A faixa de pedestre iluminada, explica a secretária da Semppe, Maria Josepha Chaves, permitirá maior concentração de luz na calçada, onde os pedestres aguardam o momento correto da travessia, evidenciando a presença dos mesmos aos motoristas durante a passagem. Ela informa, ainda, que o projeto também foi desenvolvido em parceria com a equipe técnica da Unidade Gestora de Projetos Municipal de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM Energia).

“Estamos atendendo as demandas da população, conforme orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto. O projeto está sendo implantado nas avenidas com muito fluxo de veículos e pedestres”, destaca.

A faixa com iluminação a LED chama a atenção do condutor, permitindo que ele veja o pedestre durante a travessia, como também garante maior claridade da pista, principalmente, no período noturno, quando a visibilidade do motorista fica comprometida. Assim que as vias são mapeadas, o Manaustrans revitaliza a sinalização horizontal com a pintura da faixa de pedestre e das linhas de contenção. A sinalização vertical também é reforçada com a instalação de placas que indicam a área para a travessia.

O autônomo Wagner Martins, 34, gostou da novidade. Ele, que é morador do bairro Petrópolis, frequenta o ginásio do bairro São Francisco para jogar bola ou assistir as partidas de futebol. Segundo ele, a iluminação vai garantir mais segurança aos pedestres que utilizam a faixa. “Percebi que, além de iluminar as faixas, a parada de ônibus também ganhou reforço da iluminação. Gostei muito do resultado”, comenta.

O trabalho de implantação das faixas é acompanhado pelo diretor-presidente do Manaustrans, Franklin Pinto, e equipes de Engenharia e Operações. “Salvar vidas no trânsito é a nossa meta diária. Por isso, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, investe em ações que proporcionem mais segurança para pedestres e condutores. A faixa iluminada é uma dessas medidas que faz a diferença, para melhor, no momento em que as pessoas utilizam a via para fazer a travessia. A implantação do sistema é resultado do empenho de todos os colaboradores do Manaustrans e da Semppe, que se dedicam para que esse trabalho seja bem planejado e executado”, finaliza Franklin.

