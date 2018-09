Supermercado divulga nota sobre incêndio de unidade na Compensa

Incêndio no Supermercado BIG AMIGAO no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus | Autor: Corpo de Bombeiros do AM

Manaus - Após incêndio de grande proporção que consumiu totalmente a unidade do bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, na madrugada deste domingo ( 9 ), o supermercado Big Amigão divulgou nota sobre o sinistro. Segundo a nota, as causas do incêndio estão sendo apuradas e a o local será reconstruído.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que a área destruída corresponde a 2 mil metros quadrados. Mais de 130 mil litros de água foram gastos para combater as chamas, com efetivo de 30 bombeiros, que trabalharam no loca,l desde 3h08 da madrugada.

Ainda acordo com o corpo de bombeiros, h á riscos de desabamento. A área está isolada.



A Rede Big Amigão vem informar e esclarecer à todos a respeito do incêndio, de grandes proporções, que infelizmente atingiu a unidade Big Amigão Compensa, na madrugada deste domingo, 09 de Setembro de 2018.

É com tristeza que trazemos essa notícia aos amigos, colaboradores, aos clientes, aos nossos fornecedores, e principalmente, aos vizinhos da Compensa e proximidades, porém não menos aliviados e agradecidos a Deus por absolutamente ninguém ter se ferido nessa tragédia, que se limita a prejuízos materiais.

O Big Amigão é feito de gente, gente do Norte, brasileiros trabalhadores que não desistem nunca, acostumados com as dificuldades, com as quais aprendemos a nos reerguer e dessa vez não será diferente. Cada um de nós, pessoa a pessoa, vamos lutar unidos para que o Big Amigão da Compensa renasça brilhante e cheio de vida novamente, atendendo a cada um que sempre nos ofereceu seu voto de confiança.

Agradecemos às centenas de manifestações de solidariedade e apoio que nos chegam minuto a minuto, nesses primeiros momentos que ainda estamos sob o impacto doloroso dessa notícia.

Até a emissão desta nota, além do combate ao fogo, já plenamente controlado, estamos apurando junto às autoridades competentes, as possíveis causas do incêndio que destruiu toda a loja.

Aos irmãos dessa família, nosso time de gente incrível, deixamos nosso agradecimento profundo e contamos com apoio de cada um, com a certeza de que iremos vencer juntos esse desafio, porque nós não desistimos nunca.

Cristiano Cordeiro

Presidente Big Amigão

