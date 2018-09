Você viu este jovem? Ele mora no Santo Antônio e sumiu há três dias

Marcos tem 24 anos | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - Marcos Adriano da Costa Furtado, de 24 anos, está desaparecido desde a tarde do último sábado, dia 8 de setembro deste ano. No último contato com a família, o jovem informou por telefone à avó que estava na casa de um amigo.

A mãe do desaparecido, Ivanete Soares, informou que Marcos saiu por volta das 17h da casa onde mora, situada na rua São João, bairro Santo Antônio, Zona Oeste da capital. Por volta das 21h ele ligou, desde então os familiares de Marcos não tiveram mais notícias dele.

Leia também: Homem desaparece após fazer frete para três homens em embarcação

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 98814-0113 ou (92) 99501-9078.

A Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Autônomo desaparece após sair de casa no bairro Aparecida

Homem com deficiência intelectual desaparece em Manaus

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!