UBS na zona Leste é atacada por bandidos pela segunda vez em 20 dias

Desta vez, a janela basculante da copa da UBS foi arrombada para facilitar a entrada dos ladrões | Foto: Divulgação





Manaus - A Unidade Básica de Saúde (UBS) Leonor Brilhante, localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona Leste da cidade, foi novamente furtada na madrugada desta segunda-feira (10). No dia 20 de agosto, um homem armado com faca também entrou na unidade e rendeu os servidores levando seus pertences.

Desta vez, a janela basculante da copa da UBS foi arrombada para facilitar a entrada dos ladrões. Além dos estragos causados, foram furtados dois condensadores dos aparelhos de ar condicionado, que ficavam na sala de coleta para exames laboratoriais e na sala da administração.

Os ladrões também danificaram a parte elétrica, deixando o último bloco sem energia durante parte da manhã. Os suspeitos fugiram e até o fim da tarde desta segunda ninguém havia sido identificado ou preso pela polícia.

Os atendimentos não chegaram a ser suspensos porque os servidores da unidade fizeram uma força-tarefa, assegurando que os usuários não fossem prejudicados. O Departamento de Administração e Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) providenciou os reparos necessários e a gerência do Distrito de Saúde Leste registrou a ocorrência no Distrito Policial e aguarda as investigações.

Parque é alvo de bandidos pela quarta vez

Pela quarta vez, somente este ano, o Parque Municipal Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), situado no bairro Japiim, zona Sul, foi alvo da ação de bandidos , que voltaram a praticar furtos na fiação elétrica do logradouro, também nesta segunda-feira.

A ação comprometeu o fornecimento de energia para o prédio da administração e a iluminação da pista de caminhada do local. Os ladrões entraram, possivelmente, de madrugada, quebraram as grades das muretas dos quadros de distribuição e caixas de passagens para poder furtar a fiação.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Crise na segurança do AM leva Arthur a pedir ajuda do governo federal

Arthur destaca avanço de escolas de Manaus no Ideb e alfineta governo