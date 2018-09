Mais dois espaços públicos são alvos de assalto em Manaus

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Leonor Brilhante, localizada na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, zona Leste da cidade, foi novamente furtada | Foto: Reprodução

Manaus - A Unidade Básica de Saúde (UBS) Leonor Brilhante, localizada na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, zona Leste da cidade, foi novamente furtada na madrugada desta segunda-feira, (10). No dia 20 de agosto, um homem armado com faca também entrou na unidade e rendeu os servidores levando seus pertences.



Desta vez, a janela basculante da copa da UBS foi arrombada para facilitar a entrada dos ladrões.

Além dos estragos causados, foram furtados dois condensadores dos aparelhos de ar condicionado, que ficavam na sala de coleta para exames laboratoriais e na sala da administração. Os ladrões também danificaram a parte elétrica, deixando o último bloco sem energia durante parte da manhã.

De acordo com a assessoria, os atendimentos não chegaram a ser suspensos, porque os servidores da unidade fizeram uma força-tarefa, assegurando que os usuários não fossem prejudicados.

O Departamento de Administração e Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) providenciou os reparos necessários e a gerência do Distrito de Saúde Leste registrou a ocorrência no Distrito Policial e aguarda as investigações.

Parque é alvo de bandidos pela quarta vez

Pela quarta vez, somente este ano, o Parque Municipal Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, conhecido como Lagoa do Japiim, no bairro Japiim, zona Sul, foi alvo da ação de bandidos, que voltaram a praticar furtos na fiação elétrica do logradouro, também nesta segunda-feira, (10).



A ação comprometeu o fornecimento de energia para o prédio da administração e a iluminação da pista de caminhada do local.

Os ladrões entraram, possivelmente, de madrugada, quebraram as grades das muretas dos quadros de distribuição e caixas de passagens para poder furtar a fiação. Já é a terceira vez que há reposição da fiação do espaço.

Ainda segundo a assessoria, o parque está funcionando, normalmente, durante o dia. Porém, durante a noite desta segunda-feira, 10, será feita uma avaliação das áreas afetadas para definir se haverá necessidade de suspender o funcionamento noturno, visando a segurança dos frequentadores.

