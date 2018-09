Parque da Juventude Parque Rio Xingu é inaugurado em bairro de Manaus

Manaus - Um novo Parque da juventude foi inaugurado nesta segunda-feira (10) em Manaus. O Parque da Juventude do Conjunto Rio Xingu é resultado da recuperação de uma área verde e fica situado entre a rua Cecília Cabral e a Avenida Brasil, na Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Através de um termo de compensação com a Manaus Ambiental e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), o parque é um espaço comunitário e área de lazer. O novo parque também conta com quadra e academia a céu aberto e vai disponibilizar uma equipe pronta para a utilização da quadra e dos equipamentos de ginástica.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito de Manaus Arthur Neto, juntamente com os diretores da concessionária Manaus Ambiental, assinaram um Termo de Convênio de Adoção do parque. A concessionária revitalizou o espaço e é responsável pelos serviços de recuperação e manutenção pelos próximos cinco anos.

Prefeito falou sobre inauguração do novo parque | Foto: Marcely Gomes

O projeto vai beneficiar muitos moradores das adjacências, como explica o prefeito Arthur Neto.

“O espaço beneficia o meio ambiente e a população. O projeto está sujeito a modificações, mas hoje entregamos o parque com muita alegria. Com certeza vamos fazer os manauaras, que moram nessas redondezas, muito felizes. Estamos entregando um parque à altura das expectativas de quem quer uma área de lazer”, afirmou.



Convênio

A adoção do parque pela concessionária Manaus Ambiental é resultado da parceria entre as secretarias municipais de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Unidades Gestoras de Abastecimentos de Água (UGPM Água) e energia Elétrica (UGPM Energia), Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), além da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

Manaus Ambiental será responsável por manutenção do espaço | Foto: Marcely Gomes

A parceria público-privado é possível após determinação do prefeito de Manaus para que os espaços públicos sejam mantidos com adoção de iniciativa privada do município, como explica a titular da Semppe, Maria Jopsepha Chaves.

“A Manaus Ambiental vem sendo um grande parceira nossa e passa a adotar esse espaço público em tudo o que tange em manutenção do espaço, academia, jardinagem e iluminação”, pontuou.



O secretário de meio ambiente Antônio Nelson de Oliveira Júnior destacou que, com a inauguração do novo parque, o espaço - que antes servia como uma lixeira a céu aberto - agora serve como um incentivo para a preservação ambiental.

“É a quinta área que conseguimos transformar em uma área de convivência, então para nós é mais um orgulho. A gente identifica algumas áreas, por meio do contato com algumas comunidades que recebem lixeiras viciadas, resgatamos, fazemos projetos e buscamos medidas em medida compensatória”, finalizou o titular da Semma.

| Autor: Jael Lucena

