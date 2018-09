Adotado na Europa, manauara diz que frade no AM foi pago pela adoção

Agosto Alfredo, de 30 anos, foi levado para a Holanda pela família adotiva com seis semanas de idade | Foto: Marcely Gomes

Manaus – Encontrar respostas sobre o paradeiro da família biológica sempre moveu os pensamentos e atitudes do DJ amazonense Agosto Alfredo da Matta Kempen, de 30 anos. Adotado com seis semanas de vida por um casal de holandeses, Alfredo morou durante a vida inteira na Europa Ocidental. Ao perceber que era fisicamente diferente dos pais adotivos, ainda na pré-adolescência, ele descobriu que havia sido adotado na infância, por meio de uma "comercialização" que teria sido orquestrada por um frade - que atuou no Amazonas e que, segundo Kempen, estaria envolvido em venda ilegal de crianças amazonenses, na década de 80.

Os pais adotivos, na ocasião, segundo o DJ, desembolsaram o equivalente a R$ 200 mil para ter direito a adotá-lo. O religioso, de origem holandesa, teria dito ao casal que o pagamento era exigido aos estrangeiros pelo Governo do Brasil para adoção de crianças. Os holandeses pagaram a quantia e foram informados sobre a ilegalidade do pagamento anos depois, porém nunca mais conseguiram contato com o sacerdote.

Outros amazonenses, segundo Alfredo Kempen, também foram adotados nas mesmas circunstâncias. O amazonense disse que até hoje não sabe o que o frade teria feito com o dinheiro.

Entenda a história de Alfredo

Ao desconfiar da diferença física, os pais de Alfredo contaram a ele sobre a adoção e o incentivaram a encontrar as respostas sobre a sua origem. Criado em um lar amoroso com outros três irmãos (sendo um adotivo e dois biológicos), ao longo dos anos, Alfredo “alimentou” cada vez mais o desejo de encontrar a família biológica.

Agosto Alfredo voltou a morar em Manaus aos 28 anos de idade. A partir daí começou a incansável busca pela família amazonense . Atualmente, é casado com uma amazonense com quem tem uma filha. Mesmo após realizar 12 testes de DNA sem sucesso, ele diz que não desiste de encontrar a família.

“Encontrar a minha família biológica é uma meta que tenho desde sempre”, afirmou.

Alfredo guarda registro de nascimento junto com foto de "Dona Tereza" que cuidou dele nas primeiras semanas de vida | Foto: Marcely Gomes

História da adoção

Alfredo foi deixado pela mãe biológica no extinto hospital São José, que ficava localizado na avenida Constantino Nery. Uma enfermeira, que trabalhava na unidade hospitalar, foi responsável por entregar o bebê aos cuidados de uma mulher conhecida como “Dona Tereza”. Ela cuidou de Alfredo durante as primeiras semanas de vida.

Posteriormente, Alfredo foi entregue aos cuidados do frade holandês, que possuía uma casa onde abrigava bebês abandonados. Na época, era comum mulheres deixarem os filhos na casa dos padres.

De acordo com os pais adotivos do DJ, o frade entrou em contato com eles e informou que havia uma criança disponível para adoção. Conforme Alfredo, seus pais holandeses contaram que ele havia sido adotado em troca de dinheiro, o que é uma prática ilegal. No Brasil, a adoção, seja por pretendentes brasileiros ou estrangeiros, é gratuita.

"Meus pais pagaram o equivalente a R$ 200 mil na época ao frade, mas só depois descobriram que era uma prática ilegal", revelou.

Ao iniciar a busca por respostas, o amazonense descobriu que a mãe biológica morava na periferia de Manaus e o pai trabalhava como garimpeiro. Apesar das poucas informações sobre a família biológica, Alfredo conseguiu encontrar 12 mulheres amazonenses, com as mesmas características, que também procuravam por seus filhos.

Apesar dos exames com resultados negativos, o DJ nunca desistiu de procurar pela família biológica.

Leia também: Grupo reúne histórias de bebês trocados em Maternidades de Manaus

Alfredo olha as fotos de quando era bebê. Ele começou a perceber que era diferente ainda na pré-adolescência | Foto: Marcely Gomes

Ajuda



Por meio da Organização Não Governamental (Ong) Pessoas Desaparecidas Brasil – Holanda, Alfredo conheceu Liza Silva, engajada em promover reencontros de famílias separadas.

Ao conhecer a história de Alfredo, Liza Silva entrou em contato com a pedagoga amazonense Sônia Memória, que realizava encontros com pessoas que procuravam pelas famílias biológicas. Sônia conta que conheceu Liza por meio de um anúncio na internet.

“Essa mulher, que morava na Holanda, buscava pessoas para ajudar com informações sobre Manaus e o sistema de adoção. Ela perguntou-me eu teria facilidade a ajudá-la a vir a Manaus para encontrar as famílias biológicas de pessoas adotadas por holandeses"

Com a ajuda da Ong, Alfredo conseguiu viajar com Lisa para Manaus. Após um tempo no Brasil, Alfredo acabou se casando com uma jornalista amazonense, com quem já tem uma uma filha, a pequena Ana Beatriz.

Frustração

Em 2016 Alfredo intensificou as buscas. Neste mesmo ano, chegou a realizar 12 exames de DNA com mulheres que buscavam seus filhos biológicos. A decepção que surgia a cada resultado negativo não desmotivou o amazonense.

“Depois de cada resultado, eu ficava muito triste, mas a minha motivação em encontrar minha família continua, porém com menos força”, disse ao EM TEMPO.

Alfredo casou com uma amazonense com quem teve uma filha | Foto: Marcely Gomes

Tráfico humano



As circunstâncias que envolveram a adoção de Alfredo e outras crianças amazonenses na década de 80, conforme relatos do amazonense criado na Holanda, levantam suspeita sobre a existência de um esquema de tráfico humano, com suspeita de envolvimento do frade citado por ele.

A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) para verificar se há processos envolvendo o frade citado, em adoções ilegais de crianças amazonenses. O órgão informou, por meio de nota, que fará um levantamento de dados para verificar se há processos em nome do religioso.

A Polícia Civil informou que não há registros contra o frade no Sistema Integrado de Polícia (Sisp).

A Arquidiocese de Manaus também foi procurada, mas informou, por meio da assessoria, que iria consultar o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, para falar ou não sobre as denúncias envolvendo o frade, que pode ter pertencido a ordem franciscana. Até a publicação desta matéria e após inúmeras tentativas de contato, a igreja não se manifestou sobre o assunto.

Tráfico de crianças

O tráfico de crianças é caracterizado como uma violação dos direitos humanos. É o ato de tirar a criança do meio familiar para diversos fins, como abuso, exploração sexual ou outros fins. Mesmo que Alfredo não tenha sido retirado dos braços da mãe, o caso dele também configura como crime, tendo em vista, que a venda de crianças para famílias do exterior é caracterizada como adoção ilegal e também está inserida no contexto de tráfico humano.

Na época em que Agosto Alfredo nasceu, o abandono de crianças era comum. Muitas histórias parecidas de abandono e adoção no exterior começaram a chamar a atenção da pedagoga Sônia Memória, que, na época, trabalhava em um programa de TV.

“Nós fomos pioneiros a tratar do tema com programa "A Voz do Povo", o primeiro ao vivo de Manaus. Na época, as mães iam pessoalmente entregar os filhos. Mantínhamos contato com o juizado de menores e, desta forma, muitas crianças foram adotadas”, disse.

A facilidade com que as mães entregavam os filhos para adoção, intrigava Sônia Memória. Com o tempo, a equipe do programa começou a perceber que, na mesma época, o tráfico de crianças era recorrente.

“A maioria dessas crianças eram abandonadas pelas famílias. O fato de mandar as crianças para adoção, principalmente para Europa, era considerado algo bom para as famílias biológicas. Nesse meio tempo, não atentamos que estava havendo tráfico de crianças no Estado. Hoje é que conseguimos constatar que era o que existia naquela época. Vários jovens adotados nas mesmas circunstâncias, estão buscando as mães e vice-versa. A maioria dos casos aconteceu por conta de roubo ou adoção ilegal”, afirmou.

Leia mais:

Tráfico de pessoas: conheça relatos de um crime silencioso na Amazônia

Veja onde emitir a segunda via de documentos em Manaus