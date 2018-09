Princípio de incêndio assusta clientes de ótica no Centro de Manaus

| Foto: Divulgação/CBM-AM

Manaus - Um princípio de incêndio dentro de uma ótica assustou funcionários e clientes no Centro de Manaus. O incidente foi registrado por volta das 12h desta quarta-feira (12). O estabelecimento fica localizado na avenida 7 de Setembro, esquina com a rua Barroso.

Um curto circuito atingiu a afiação elétrica do estabelecimento, o que causou uma nuvem de fumaça no local, dando a impressão aos pedestres que passavam do lado de fora, de que haveria um incêndio.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), uma viatura foi acionada a tempo, e assim que chegou ao local, a situação foi controlada e a Eletrobras Amazonas Energia acionada.

“Foi identificado o princípio de incêndio no quadro de energia e foi combatido com carga de extintores adequados para fogo oriundo de energia elétrica. Quanto à estrutura do imóvel está em conformidade”, informou o CBMAM.

