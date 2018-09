Reabertas inscrições para Simpósio sobre Migrantes no Amazonas

Imigrantes em Manaus | Foto: Márcio Melo

Manaus - Estão reabertas as inscrições para o Simpósio “Refugiados e Migrantes no Amazonas: como acolher e integrar?”, que acontece dia 18 de setembro, na Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), em Manaus.



O evento faz parte da segunda atividade do Projeto "Atuação em rede: capacitação dos atores envolvidos no acolhimento, integração e interiorização de refugiados e migrantes no Brasil".

A ideia é debater a necessidade de se estabelecer uma política local de integração para essas pessoas que são obrigadas a saírem de seus países em busca de uma nova pátria para sobreviver.



Os interessados podem se inscrever até às 17h do dia 17 de setembro pelo link “Inscrição e Resultados” do endereço http://escola.mpu.mp.br

A seleção para as vagas remanescentes será por sorteio eletrônico.

O encontro irá reunir representantes da sociedade civil, autoridades, servidores públicos, estudantes, jornalistas, gestores e equipes de abrigos e integrantes de comitês de acolhida e de grupos de trabalho sobre empregabilidade.

Hospedagem e alimentação

A ESMPU não arcará com o pagamento de hospedagem, alimentação, traslado e passagens aéreas para os participantes do simpósio. O certificado é concedido ao participante com frequência mínima de 85% e é emitido 45 dias contados da data de conclusão da atividade.

Outras informações sobre o evento estão disponíveis no Edital e na programação.

A atividade é realizada pela Rede de Capacitação a Refugiados e Migrantes em parceria com o comitê realizador local, formado pela Procuradoria da República no Amazonas, Ministério Público do Trabalho no Amazonas, Defensoria Pública da União no Amazonas, instituições públicas envolvidas no processo de atenção ao refugiado ou migrante e organizações não governamentais.

Leia mais:

Migrantes, antes doutores na Venezuela, são operários em Manaus

FAB leva quase 200 imigrantes para Manaus

Venezuelanos refugiados em Manaus sonham em voltar para casa