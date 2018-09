Grave acidente deixa três pessoas presas às ferragens na Torquato

Segundo o Manaustrans, no santana estava um homem de 58 anos que ficou preso às ferragens do veículo. | Foto: Divulgação

Manaus- Um grave acidente parou a avenida Torquato Tapajós, na zona Norte de Manaus, no início da tarde deste sábado (15), quando três veículos colidiram, sendo um HB20, um Santana e um micro-ônibus. Três pessoas ficaram retidas nas ferragens e duas tiveram ferimentos leves.

O acidente ocorreu por volta das 12h e c onforme informações preliminares do Corpo de Bombeiros, um casal ficou retido nas ferragens do HB20 e um homem ficou preso no Santana. As três vítimas foram socorridas pelos bombeiros e atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente ocorreu por volta das 12h. | Foto: Divulgação

Segundo o Manaustrans, no santana estava um homem de 58 anos que ficou preso às ferragens do veículo e no HB20, o motorista de 48 anos e ainda uma mulher de 39 anos, que era passageira. Já no micro-ônibus, duas pessoas tiveram ferimentos leves.

As vítimas foram atendidos pelo Samu e encaminhadas ao Hospital Delphina-Aziz.







