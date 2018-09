Projeto ambiental promove limpeza na Marina do David

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Voluntários do projeto Remada, em parceria com o Greenpeace, fizeram limpeza na Marina do Davi, localizada no Bairro da Ponta Negra. O grupo de voluntários se reuniu na orla, na manhã do último Sábado (15), e recebeu orientações para coleta , realizada de forma seletiva.

O projeto ambiental realiza a coleta há dois anos. A limpeza ocorreu de maneira simultânea em Manaus e em mais de 250 cidades e 120 países.

O plástico retirado do rio foi enviado para uma cooperativa e o restante foi coletado pelos agentes de limpeza da SEMULSP.

A ação celebra o Dia Mundial da Limpeza, que é comemorado no dia 15 de setembro. Confira a reportagem da TV Em Tempo.



