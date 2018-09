Peixes com valores abaixo do mercado são vendidos em feira de Manaus

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - A Fundação Amazonas Sustentável realizou, no último sábado (16), a primeira Feira do Pirarucu e Tambaqui de 2018, no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Os peixes comercializados provém direto dos pescadores das comunidades do interior do estado e são vendidos a preços acessíveis.

A população pôde comprar peixes com valores bem abaixo dos que são vendidos nas feiras tradicionais da cidade.

Essas ações buscam estimular o crescimento e o controle dos estoques de pirarucu nos lagos das unidades de conservação, além de apoiar diretamente o desenvolvimento sustentável no interior.

Confira a reportagem da TV Em Tempo

