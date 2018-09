Doação de sangue diminui em Manaus devido à vacina contra sarampo

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - A situação do estoque de sangue no Hemoam está crítica. A falta de sangue é impulsionada pela vacinação contra o sarampo, uma vez que as pessoas imunizadas, não podem realizar doações. O tempo de inaptidão após tomar a vacina, é de 30 dias.

Segundo a enfermeira Darlene Faso, a vacina é do tipo viral e pode prejudicar os pacientes que precisam realizar a transfusão. Por isso, muitas pessoas que desejam realizar a doação nem sequer passam da triagem por terem sido imunizadas.

Na matéria da TV Em Tempo, você confere depoimentos de funcionário do Hemoam que explicam a situação do baixo estoque de sangue na unidade.

Requisitos para doar sangue

Para doar sangue são necessários seguir alguns os requisitos:

Casos de sarampo

Além de ter prejudicado o número de doações de sangue, a preocupação com o sarampo aumentou. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Amazonas já foram registrados 1.326 casos e outros 7.738 estão em investigação.

