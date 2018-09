Farra e som alto na avenida Timbiras tiram o sossego de moradores

"Nesse posto é muita p*, ontem um pegou cinco tiros, não sei se está vivo ainda. Vamos ver hoje se alguém vai aguentar mais cinco tiros". | Autor: Divulgação

Manaus - A farra e os “paredões de som” continuam tirando o sossego e literalmente o sono dos moradores do entorno da avenida Timbiras, localizada na fronteira dos bairros Águas Claras e Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Som alto, brigas, tráfico de drogas e até prostituição infantil são algumas das reclamações dos moradores.

De acordo com a vizinhança, a comunidade sofre há anos com a "festa a céu aberto", que já virou rotina. Eles dizem que não sabem mais a quem recorrer. A movimentação acontece sempre em dois postos de combustíveis e uma casa de festas, localizados ao longo da avenida.

De acordo com os relatos ao Em Tempo, de quarta a domingo, a aglomeração começa sempre a partir da meia noite. “O posto do Netão e o Pé de Serra Kalamazon ficam lotados de pessoas bebendo. Sempre há motos sem escapamento que fazem muito barulho, além de uma média de dez carro de som por noite”.

A denunciante relata ainda que por volta das 4h até 8h da manhã, os carros começam a se espalhar entre a avenida Timbiras, principalmente na frente do posto Atem. “Eles colocam o som alto, tanto do lado da avenida das Torres, que inclui parte do Águas Claras, tanto como na Cidade Nova, Núcleo 3”, enfatiza.

Ainda de acordo com a denúncia, os carros fecham a avenida Timbiras. "São tantas irregularidades que a gente vê, como tráfico de drogas, prostituição infantil, pessoas alcoolizadas dirigindo e muita briga. Nesse último fim de semana houve até disparo de arma de fogo. Depois tentaram uma fuga pelo quintal da vizinhança, que faz fundo ao Posto Atem”, narrou.

“A partir das 4h da manhã, ninguém mais dorme. Muitos vizinhos já se mudaram por causa desse problema. Já denunciamos para o 190, mas não acontece nada, eles fazem vista grossa. O problema acontece mesmo é de madrugada. Já tentamos fazer um abaixo assassinado, mas não resolveu", reclama indignado o morador.

Som alto



O Em Tempo entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), responsável pela fiscalização de som ambiente, e por meio de nota o órgão disse que “Não há limites de horários para a prática da poluição sonora. O crime ambiental pode ser caracterizado a qualquer hora do dia ou da noite, bastando apenas que cause incômodo ou tire o sossego de uma pessoa e essa registre denúncia”, diz o texto.

Sobre os dois postos de combustíveis da avenida Timbiras, a Semmas informou que o Departamento de Fiscalização já está ciente da situação e tomará as providências cabíveis no sentido de realizar uma operação noturna, em parceria com a Polícia Militar e órgãos de trânsito, que solucione o problema.



Segurança

Por meio de nota a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), divulgou que tem realizado policiamento pela 6ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), sendo que para quaisquer denúncias como das situações mencionadas, a população pode fazer acionamento ou sugestões pelo Linha Direta (92) 98842 1565 ou ainda pelo 190 como habitual.

"O comandante da 6º Cicom ratificou que será realizada uma operação junto ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para darmos apoio aos órgãos competentes que fiscalizam a venda de bebida alcoólica e a permanência de menores de idades no recinto, bem como, concernente a questão do som alto", diz a PM.



A Corporação ressalta que denúncias relacionadas a som alto devem também ser encaminhadas à Prefeitura de Manaus que possui uma secretaria específica responsável por essa fiscalização e pelas respectivas autuações legais, e que façam registro das ocorrências no Distrito Integrado de Polícia (DIP) competente.

Trânsito

O Em Tempo solicitou um posicionamento do Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) para solucionar o problema de os carros de som bloquearem a avenida Timbiras e até mesmo a multidão ocupar as duas faixas da via, mas até esta publicação não houve retorno.



