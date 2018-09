Vídeo: Incêndio em vegetação assusta moradores no Morro da Liberdade

Não há informações de como o incêndio iniciou, mas a área é de muita vegetação. | Foto: Divulgação





Manaus - O Corpo de Bombeiros do Amazonas (Cbmam) atuou, no final da tarde desta segunda-feira (17), em incêndio de vegetação às margens do Igarapé do 40, em frente ao Prosamim Jefferson Peres, no bairro Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus.

Os bombeiros foram acionados por volta das 17h45 e conseguiram conter o fogo por volta das 18h15.

De acordo com a corporação, foram usados mais de 10 mil litros de água para combater as chamas. A área onde o fogo se espalhou é de vegetação.

Não há informações de como o incêndio iniciou. Não houve feridos.

Assista ao vídeo do momento do incêndio

Os bombeiros utilizaram 10 mil litros de água para combater as chamas | Autor: Divulgação

