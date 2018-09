Educação e mercado de trabalho são destaques durante evento em Manaus

Manaus - A programação da Feira Norte do Estudante (FNE) ocorrerá, entre os dias 26 e 28 de setembro, no Manaus Plaza Centro de Convenções, com entrada gratuita. Para participar, basta se inscrever no site .

Mais de 30 mil jovens em busca de orientação vocacional participarão, na próxima semana, da nona edição da Feira Norte do Estudante (FNE), o maior evento da região voltado para a integração profissional de estudantes ao mercado de trabalho. Os dados são da organização do evento e baseados no público do ano passado.

A feira representa a chance de entrar em contato direto com aquela profissão que parece atraente. Estudantes indecisos poderão consultar profissionais de diversas áreas para saber como é o dia a dia de trabalho, quanto se ganha, como se especializar e outras questões relevantes na hora de escolher a carreira ideal.

Durante os três dias de evento, serão realizadas palestras, oficinas, interações e atividades culturais com objetivo de proporcionar aos participantes oportunidades para obtenção e troca de informações. Temas como empreendedorismo, voluntariado, economia criativa, intercâmbio e profissões do futuro serão abordados.

“A feira possui uma programação muito ampla, que busca abranger todos os aspectos envolvidos no processo de formação dos estudantes. O intuito é que os jovens se identifiquem ou comecem a despertar interesse em atividades que possam contribuir para o seu futuro profissional”, ressalta a coordenadora da FNE, Inês Daou.

Salão de Oportunidades

O evento também terá uma área de exposição, o “Salão de Oportunidades”, com estandes de faculdades, escolas de idioma, cursos técnicos e profissionalizantes, empresas de estágio e seleção, que aproveitarão a Feira para estreitar os laços com os estudantes em fase de vestibular.

É o caso da Faculdade Santa Teresa, recém-inaugurada na capital. A instituição apresentará aos visitantes os cursos de graduação, pós-graduação e MBA, além de promover duas palestras e uma miniarena, abordando temas atuais e de grande interesse para a comunidade estudantil.

No último dia de feira, a faculdade realizará o sorteio de cinco bolsas com 50% de desconto para qualquer um de seus cursos. Para concorrer, basta passar no estande e se inscrever gratuitamente para uma das atividades mencionadas ou no vestibular agendado.

O Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra) levará para o evento um estande dinâmico e interativo, com atividades como quiz, demonstrações de bonecos da área da saúde, robôs feitos com a programação em Arduíno, além de ações com o Grupo T.I.A. (Terapia Intensiva da Alegria), do curso de Enfermagem. Os professores da instituição farão palestras com os temas “Engenharia Elétrica: ligando você ao futuro”, “NeuroMarketing: o novo campo de atuação da Administração”, “Física - Conhecendo a Ionosfera”, “Arquitetura de Manaus”, entre outros. Ainda será oferecido vestibular gratuito para todos os participantes.

No estande da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), será realizada a apresentação dos cursos. Entre eles, o curso de Estética com demonstração de design de sobrancelha com henna e joias para a pele; o curso de Enfermagem, que realizará aferição de pressão e glicose; o curso de Psicologia, que oferecerá teste vocacional; o curso de Química com experimentos utilizando materiais alternativos; e os cursos de Engenharia Ambiental e Energia Renováveis, que farão exposição de maquetes. A instituição também realizará a exposição de um jogo interativo em 3D e promoverá palestras durante a feira.

A Universidade Paulista (UNIP) oferecerá ao público a oportunidade de tirar dúvidas sobre vestibular, cursos de graduação e pós-graduação, fazer inscrições para os processos seletivos do mês de outubro e participar de sorteios de brindes. Além disso, os visitantes serão convidados a participarem do evento “Um dia no campus”, realizado anualmente com a proposta de abrir as portas da universidade para quem deseja conhecer sua estrutura.

O Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) também estará na feira. A instituição promoverá aulas práticas com professores, realizará dinâmicas para os visitantes, bem como a exposição dos cursos oferecidos e das oportunidades disponíveis de ingresso na universidade.

Também estão confirmados no evento o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Instituto Federal do Amazonas (IFAM), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas (ICOMP/UFAM), Centro de Ensino Técnico (CENTEC), Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA), Faculdade Estácio, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (FUCAPI), Centro Universitário do Norte (UNINORTE), Greenpeace, Acermaple Intercâmbio, Singular Pós-Graduação, Gracom Escola de Efeitos Visuais, Egali Intercâmbio, Curso Alpha, Centro Educacional Adalberto Valle, Fundação Rede Amazônica, World Study, Editora Intrínseca, Stylus Formaturas, Interarte, Sousa Joias e a empresa Post-it.

