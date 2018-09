Em meio à crise na saúde, Amazonino e Deodato prometem maternidades

Amazonino tirou o médico Francisco Deodato Guimarães da Secretaria de Saúde e o colocou numa das coordenações principais da campanha dele à reeleição | Foto: Marcely Gomes e Aguilar Abecassis

Manaus - A campanha do governador Amazonino Mendes (PDT) promete a criação e construção de novas maternidades em Manaus e nos municípios do interior, mas na atual gestão, deixou de pagar empresas terceirizadas que fazem funcionar as unidades hospitalares. As as filas de pacientes nos hospitais são uma realidade cotidiana no que é a maior crise da saúde pública vivida pelo Estado.

Para completar, no meio da crise Amazonino tirou o médico Francisco Deodato Guimarães da Secretaria de Saúde e o colocou numa das coordenações principais da campanha dele à reeleição. Deodato sempre foi homem de confiança de Amazonino para o setor de saúde, mas com o passar dos anos foi ganhando novas missões.

Na atual campanha ele renunciou ao salário bruto de R$ 24.693.45, conforme o portal da Transparência do Governo do Estado (julho), para se tornar um dos principais coordenadores e articuladores da campanha do governador. No lugar dele ficou o administrador Orestes Guimarães de Melo, com quem Deodato já fez dupla, tanto na Susam quanto na Secretaria Municipal de Saúde, na ultima gestão de Amazonino na Prefeitura de Manaus.



Médico particular do governador, Francisco Deodato ganhou “status” de “supersecretário” ao ser nomeado por Amazonino para a função de “auxiliar na coordenação e integração das Ações Administrativas do Governo do Estado”.

A nomeação aconteceu, por decreto, no dia 18 de junho, quatro meses antes da eleição, e oficializava o acumulo de função com a de Secretário de Estado da Saúde. Nesta posição o médico atuava em todas as áreas do governo, o que hoje lhe permite fazer a interface entre a campanha e a máquina. Cabe também a Deodato a ligação com os apoiadores no interior e a construção das futuras alianças na eventual quinta gestão do governador.

Articulador de campanha

O médico anunciou a saída do governo no dia 27 de agosto e passou a trabalhar na campanha de Amazonino, sendo um de seus principais articuladores, posto que já havia ocupado na eleição suplementar de 2017. Na Susam, contudo, Deodato não conseguiu debelar a crise com fornecedores e deixou a missão para Orestes.

Um dos atos da dupla e que contrastam com a promessa de abrir mais maternidades no Estado é o fechamento do setor de ginecologia do Instituto da Mulher Dona Lindu, que será transferido para o Hospital Delphina Aziz, na Zona Norte.

A medida foi revelado pelo EM TEMPO na última segunda-feira após denúncia das pacientes e a confirmação feita pelo médico Carlos Farias, 68, que trabalha na unidade.

Em outras gestões de Amazonino, Francisco Deodato foi Secretário de Saúde na segunda gestão dele no Governo do Estado (1999-2002), esteve também na Secretaria Municipal de Saúde de 2009 a 2012, quando Amazonino foi prefeito. No ano passado foi um dos coordenadores da transição do governo. Em 2006 foi candidato a suplente de senador na chapa que tinha Amazonino candidato ao governo. No ano passado trabalhou na campanha.

Leia mais:

Plínio Valério apresenta propostas ao Senado na TV EM TEMPO

Confira pesquisa do Ibope atualizada para disposição do governo do Amazonas

Omar diz que irá construir mais escolas de tempo integral em Parintins